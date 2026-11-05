Tái thả 10 rắn hổ chúa về tự nhiên

TPO - 32 cá thể động vật hoang dã gồm nhiều loài quý hiếm như Tê tê Java, Rùa răng và Rắn hổ chúa vừa được tái thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cúc Phương, nhằm góp phần phục hồi quần thể.

Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã Việt Nam (SVW) phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội vừa tổ chức tái thả 32 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Trong số này có 10 cá thể Tê tê Java, 12 cá thể Rùa răng và 10 cá thể Rắn hổ chúa. Các cá thể này là tang vật tịch thu từ các vụ vi phạm pháp luật về động vật hoang dã, sau đó được tiếp nhận và chăm sóc tại Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt và Tê tê thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Cá thể Rắn hổ chúa được tái thả về tự nhiên. Ảnh: SVW.

Trải qua quá trình chăm sóc, điều trị và phục hồi, 32 cá thể đều đảm bảo sức khỏe và đáp ứng các tiêu chí cần thiết để trở về môi trường tự nhiên.

Tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên là một hoạt động quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần phục hồi các quần thể loài đang suy giảm, đặc biệt là những loài nguy cấp, quý, hiếm.

Việc đưa các cá thể động vật được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe trở lại môi trường sống phù hợp không chỉ giúp bổ sung nguồn gen, duy trì khả năng sinh sản và phát triển quần thể, mà còn góp phần khôi phục sự cân bằng của hệ sinh thái.

Tê tê Java và Rùa răng cũng được tái thả trong lần này. Ảnh: SVW.

Rắn hổ chúa là loài bò sát được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Loài rắn là một mắt xích của hệ sinh thái.

Rắn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và ổn định các chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Với đặc tính săn mồi, rắn giúp kiểm soát số lượng các loài động vật như chuột, ếch, nhái, thằn lằn và một số loài côn trùng, góp phần hạn chế sự gia tăng quá mức của các quần thể gây hại cho sản xuất nông nghiệp và môi trường.

Ngược lại, rắn cũng là nguồn thức ăn của nhiều loài động vật khác như chim săn mồi, cầy và một số loài thú ăn thịt, qua đó duy trì sự vận hành của hệ sinh thái.

Rùa răng và Tê tê Java cũng là hai loài thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam, riêng Tê tê Java còn là một trong những loài động vật hoang dã bị săn lùng và buôn bán nhiều nhất trên thế giới, với quần thể suy giảm rất nhanh trong những năm qua.