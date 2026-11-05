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Khoa học

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Tour khám phá rừng Cát Tiên được vinh danh dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới

Nguyễn Hoài

TPO - Tour trải nghiệm-khám phá Katien Ranger Patrol (khám phá rừng cùng kiểm lâm) tại Vườn quốc gia Cát Tiên vừa được vinh danh Top 3 Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới trong khuôn khổ giải thưởng BGTW International Tourism Awards 2026.

BGTW International Tourism Awards 2026 là giải thưởng du lịch quốc tế do Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh Quốc tổ chức, nhằm ghi nhận những dự án, sáng kiến du lịch có giá trị nổi bật về phát triển du lịch, bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng.

Các dự án được đề cử cần đáp ứng những tiêu chí như có tác động xã hội tích cực, quan tâm đến khả năng tiếp cận của du khách, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững.

Tour du lịch Katien Ranger Patrol tại Vườn quốc gia Cát Tiên mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm thực tế công tác tuần tra, bảo vệ rừng và tìm hiểu những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại khu rừng nhiệt đới này.

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Tour du lịch Katien Ranger Patrol tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: katiensafari.com

Sức hấp dẫn của tour đến từ cảm giác "nhập vai" chân thật, thực tế, khi du khách có cơ hội tham gia đi tuần tra rừng, được quan sát và trực tiếp tháo gỡ bẫy thú, được nhìn ngắm và hòa mình vào thiên nhiên nguyên bản.

Từ đó, du khách cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm, về sự vất vả gian lao và thẩm thấu sâu đậm hơn niềm vui, niềm tự hào của cán bộ kiểm lâm.

Không chỉ mang đến góc nhìn chân thực về công việc của những người giữ rừng, Katien Ranger Patrol còn hướng tới phát triển du lịch có trách nhiệm, góp phần hỗ trợ hoạt động bảo tồn và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi sở hữu hệ thống động thực vật phong phú bậc nhất Việt Nam và là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Nơi đây cũng là sinh cảnh hiếm hoi còn sót lại của một số loài đặc biệt quý hiếm, nguy cấp như Voi châu Á, Chà vá chân đen, Cá sấu Xiêm, Bò tót.

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Quần thể Mễn vui đùa trong khu bảo tồn nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Tăng A Pẩu.

Cát Tiên cũng là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận trong danh sách GREENLIST, một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu về bảo tồn đa dạng sinh học.

Đây cũng là Vườn quốc gia thứ 72 trong tổng số 312.000 vườn quốc gia và khu bảo tồn trên thế giới nhận danh hiệu này.

Với diện tích hơn 71.000ha rừng nhiệt đới đất thấp còn tương đối nguyên vẹn, nơi đây không chỉ là “lá phổi xanh” của khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mà còn là một trong những trung tâm đa dạng sinh học hàng đầu cả nước.

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#Katien Ranger Patrol #Vườn quốc gia Cát Tiên #du lịch Cát Tiên #BGTW Awards 2026 #tuần tra rừng #bảo tồn đa dạng sinh học #du lịch bền vững

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