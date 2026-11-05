Tên lửa Triều Tiên tiến hóa, sức công phá phủ rộng hàng chục hecta

Triều Tiên đang mở rộng kho vũ khí tên lửa bằng cách tích hợp đầu đạn chùm lên nhiều hệ thống phóng khác nhau, qua đó tăng đáng kể khả năng tấn công trên diện rộng. Động thái này được cho là có nhiều điểm tương đồng với cách Nga sử dụng đầu đạn chùm trên tên lửa hành trình Kh-101.

Tên lửa hành trình của Triều Tiên. Ảnh Defence

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, ngày 2/11, Cục Tên lửa nước này đã tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược trang bị đầu đạn chùm. Cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá sức công phá của đầu đạn và khả năng thực hiện đòn tấn công theo phương thẳng đứng.

Cơ quan này tuyên bố đầu đạn chùm cỡ trung có thể biến khu vực rộng 5-6 hecta thành tro bụi chỉ trong một đòn đánh. Các kỹ sư tên lửa Triều Tiên cho biết đã cải thiện khả năng tấn công theo phương thẳng đứng của loại vũ khí này.

Trước đó, hôm 31/10, Bình Nhưỡng cũng thử nghiệm một loại đầu đạn chùm khác dành cho tên lửa đạn đạo, nhiều khả năng là KN-23 và KN-30. Theo tuyên bố của Triều Tiên, đầu đạn này có thể tấn công khu vực rộng 12-13 hecta, gấp đôi phạm vi được công bố đối với đầu đạn chùm dành cho tên lửa hành trình.

Triều Tiên chưa công bố tên định danh chính thức của loại tên lửa hành trình chiến lược vừa thử nghiệm. Tuy nhiên, nước này đã phát triển cả một dòng vũ khí tương tự, gồm Hwasal-1, Hwasal-2 và Pulhwasal-3-31.

Các tên lửa này có ngoại hình tương đối giống nhau, nhưng khác biệt về phương thức triển khai. Hwasal-1 và Hwasal-2 được phóng từ bệ đặt trên mặt đất, trong khi Pulhwasal-3-31 được thiết kế để phóng từ tàu ngầm. Tầm bắn của dòng tên lửa này được ước tính khoảng 1.500-2.000 km.

Đầu đạn chùm được thiết kế để phát tán nhiều bom, đạn con trên một khu vực rộng, cho phép tấn công đồng thời nhân lực, phương tiện quân sự và cơ sở hạ tầng. Đây có thể là lý do Triều Tiên sử dụng thuật ngữ "tấn công thẳng đứng" khi mô tả khả năng của loại đầu đạn mới.

Các chuyên gia quân sự đặt ra nghi vấn khả năng Nga có thể đứng sau công nghệ đầu đạn chùm mới của Triều Tiên giữa lúc Moscow đang tích cực sử dụng đầu đạn chùm trong cuộc chiến tại Ukraine, không chỉ trên tên lửa đạn đạo Iskander-M mà còn cả tên lửa hành trình Kh-101. Thứ 2 là Bình Nhưỡng có thể chuyển giao loại vũ khí này cho Moscow. Hiện chưa rõ các đầu đạn chùm mới đã được đưa vào sản xuất hàng loạt hay chưa, do đó khả năng chuyển giao vẫn còn bỏ ngỏ.

Đáng chú ý, bất chấp một số tin đồn trước đây, Triều Tiên chưa từng chuyển giao tên lửa hành trình cho Nga.