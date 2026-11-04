Bãi rác cháy nhiều tháng, sông Cầu đổi màu: Chủ tịch Thái Nguyên yêu cầu truy trách nhiệm

TPO - Trước thông tin bãi rác cháy âm ỉ nhiều tháng và nước sông Cầu đổi màu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm các sự cố môi trường.

Bãi rác cháy âm ỉ, khói lan vào khu dân cư

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh tại cuộc họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 2/11. Đáng chú ý, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm, khẩn trương xử lý các vấn đề môi trường đang gây bức xúc tại địa phương.

Đối với tình trạng bãi rác tại xóm 9 (xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cháy âm ỉ trong thời gian dài phát sinh khói gây ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Đồng Hỷ kiểm tra, báo cáo các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Bãi rác xóm 9 rộng khoảng 7ha, từng là nơi tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt của huyện Đồng Hỷ cũ trong nhiều năm. Do quá tải, bãi rác đã đóng cửa, ngừng tiếp nhận rác từ cuối năm 2025.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 9/2026, bãi rác bất ngờ bùng cháy và âm ỉ kéo dài đến nay. Khói cùng mùi khét theo gió lan vào khu dân cư, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Một số hộ phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi, khói lọt vào nhà.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phun nước dập lửa. Tuy nhiên, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do bãi rác nằm trên núi, đường tiếp cận không thuận lợi, nguồn nước ở xa.

Bãi rác xóm 9 xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cháy âm ỉ nhiều tháng, ảnh hưởng đến đời sống người dân

Kiểm tra toàn diện nước sông Cầu, làm rõ nguồn gây ô nhiễm

Liên quan phản ánh tình trạng nước sông Cầu đổi màu bất thường tại khu vực các thôn Đồng Thuận, Quang Thuận, Bình An (xã Bạch Thông), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra toàn diện, xác minh nguyên nhân, nguồn phát sinh.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện quan trắc, lấy mẫu theo yêu cầu chuyên môn và điều kiện thực tế; làm rõ hệ thống thu gom, chuyển giao, xử lý nước thải cũng như việc chấp hành pháp luật của các cơ sở liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm, đồng thời kiểm tra kết quả khắc phục, chủ động phòng ngừa ô nhiễm và công khai thông tin theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị báo cáo trước ngày 5/11/2026 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo yêu cầu.

Trước đó, sáng 16/10, nước sông Cầu đoạn chảy qua thôn Bình An bất ngờ chuyển màu trắng đục như nước vo gạo, khiến người dân địa phương hoang mang.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Bạch Thông đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát nguyên nhân, đồng thời làm việc với Công ty TNHH Tuấn Thoa T&T, đơn vị sản xuất giấy trên địa bàn.

Làm việc với đoàn kiểm tra, công ty thừa nhận trong quá trình vận hành nhà máy, công nhân sơ suất để một phần nước trào ra đường ống dẫn nước sinh hoạt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.