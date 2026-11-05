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Khoa học

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Hưng Yên tồn lưu 2 triệu tấn rác, xử lý thế nào?

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Hưng Yên đang đối mặt áp lực lớn trong xử lý chất thải khi mỗi ngày phát sinh khoảng 2.000 tấn rác sinh hoạt, cùng khoảng 2 triệu tấn rác tồn lưu từ nhiều năm trước.

Theo thống kê, mỗi ngày, tỉnh Hưng Yên phát sinh khoảng 2.000 tấn rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, lượng rác được đưa đến xử lý tại các khu xử lý chất thải tập trung chỉ đạt khoảng 570 tấn, tương đương 30%. Một phần rác được xử lý tại các khu xử lý phân tán và lò đốt quy mô nhỏ; số còn lại được đưa về các bãi chôn lấp, hố ủ hoặc tập kết tại các xã, phường.

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Tình trạng đốt rác tại xã Nam Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên)

Đáng lo hơn, không chỉ đối mặt với lượng rác phát sinh mỗi ngày, Hưng Yên còn phải giải quyết khoảng 2 triệu tấn rác thải tồn lưu từ nhiều năm trước. Khối lượng lớn rác chưa được xử lý triệt để đang tạo thêm áp lực cho hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nhất là tại những khu vực chưa có cơ sở xử lý tập trung đủ công suất.

Trước áp lực ngày càng lớn trong xử lý rác thải sinh hoạt, tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch 3 khu tổ hợp xử lý chất thải tập trung. Trong đó, khu xử lý chất thải Đại Đồng (xã Đại Đồng), quy mô 30 ha, phục vụ xử lý cho các xã, phường khu vực phía Bắc; khu xử lý chất thải Đoàn Đào (xã Đoàn Đào), quy mô 50 ha, phục vụ khu vực trung tâm; khu xử lý chất thải Thụy Trình (xã Thái Thụy), quy mô 60 ha, phục vụ khu vực phía Nam tỉnh.

Tại 3 khu xử lý tập trung trên, các dự án nhà máy đốt rác phát điện sử dụng công nghệ hiện đại đang được đẩy nhanh triển khai. Trong đó, dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Thái Thụy tại khu xử lý chất thải Thụy Trình do Công ty TNHH Năng lượng xanh Long Hưng làm chủ đầu tư có công suất xử lý tối thiểu 600 tấn rác mỗi ngày, sản lượng điện dự kiến khoảng 100 triệu kWh điện mỗi năm.

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Phối cảnh Nhà máy điện rác Phù Cừ tại khu xử lý rác thải tập trung Đoàn Đào (xã Đoàn Đào). Ảnh: BHY

Tại khu xử lý chất thải Đoàn Đào, dự án nhà máy điện rác Phù Cừ do Công ty Cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý - Huy Anh làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 1.600 tấn/ngày và công suất phát điện 40MW.

Tại khu xử lý chất thải Đại Đồng, dự án nhà máy điện rác Đại Đồng do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 11 - Urenco11 làm chủ đầu tư có công suất xử lý 600 tấn rác thải sinh hoạt và 100 tấn rác thải công nghiệp thông thường mỗi ngày.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, các nhà máy xử lý rác nêu trên phải hoàn thành chậm nhất trong quý II/2027.

Ngoài ra, để giải quyết lượng rác tồn lưu qua nhiều năm, hướng tới mục tiêu cơ bản xử lý xong khối lượng này vào cuối năm 2027, tỉnh Hưng Yên đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Xanh Asian đầu tư dây chuyền xử lý rác tồn lưu trong ngắn hạn, với công suất tối thiểu 1.500 tấn/ngày.

Trong thời gian chờ các dự án hoàn thành và vận hành, tỉnh Hưng Yên đề nghị các địa phương duy trì tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác phát sinh, kịp thời khắc phục những điểm tập kết quá tải; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi.

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#Hưng Yên #Xử lý rác thải #Điện rác #Ô nhiễm môi trường #Quản lý chất thải rắn

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