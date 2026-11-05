Người dân Huế giao nộp chim vạc hoa quý hiếm thuộc nhóm IB

TPO - Phát hiện con chim vạc hoa bị thương khi đi đường, một người dân ở phường Phú Xuân (TP. Huế) đã đưa về chăm sóc rồi chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 5/11, cơ quan chức năng phường Phú Xuân cho biết vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm TP. Huế tiếp nhận một con chim vạc hoa do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân bàn giao con chim vạc hoa quý hiếm cho cơ quan kiểm lâm.

Trước đó, ông Lê Hữu Dĩnh (trú tại số 189 đường Đào Duy Anh, phường Phú Xuân) phát hiện một con chim hoang dã có dấu hiệu bị thương khi di chuyển trên đường. Nhận thấy đây là loài chim quý hiếm cần được bảo vệ, ông Dĩnh đưa về chăm sóc, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để bàn giao.

Chim vạc hoa thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định con chim này là vạc hoa (Gorsachius magnificus), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB theo quy định tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là loài chim thuộc họ diệc, có giá trị bảo tồn cao, rất ít gặp trong tự nhiên.

Tại thời điểm tiếp nhận, con vạc hoa vẫn còn vết thương ở phần cánh. Sau khi hoàn tất thủ tục, cơ quan chức năng chuyển giao con chim vạc hoa cho Vườn Quốc gia Bạch Mã chăm sóc, theo dõi và điều trị. Con chim sẽ được xem xét tái thả về môi trường tự nhiên khi sức khỏe ổn định.