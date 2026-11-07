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Pháp luật

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Shark Thủy sắp hầu tòa vụ lừa đảo 8.459 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Ngoài chỉ đạo cấp dưới lừa đảo 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư, Shark Thủy bị cáo buộc đưa hối lộ 20 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần), để 'chạy' dòng tiền khống qua tài khoản Tập đoàn Giáo dục Egroup.

Lừa đảo 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ", xảy ra tại Công ty Egroup cùng các đơn vị liên quan. Dự kiến, phiên tòa khai mạc ngày 1/12 và kéo dài khoảng 15 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên (2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân), do Thẩm phán Phạm Năng Thành làm Chủ tọa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (44 tuổi, tức Shark Thủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup) và Nguyễn Mạnh Phú (43 tuổi, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Tống Thị Kim Liên (61 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Nhất) bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

26 bị cáo còn lại hầu hết đều là cấp dưới của Shark Thủy bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup. Sau đó, ông cho chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Từ chỉ đạo của Shark Thủy, Giám đốc tài chính Nguyễn Mạnh Phú và Kế toán trưởng Phạm Thị Thanh Thọ đã thực hiện nâng khống vốn điều lệ, cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Nhóm này còn tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh một công ty lớn.

Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Thế nhưng, từ năm 2021 - 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, nguồn tiền thu vào không đủ chi và trả cho các hợp đồng đến hạn. Ông Thủy cho 23 quản lý, nhóm trưởng đang phụ trách 341 nhân viên kinh doanh được dùng 70% tiền huy động của khách hàng mới để trả cho khách hàng có dư nợ cũ. 30% còn lại thì nộp về công ty.

Từ 2015 - 2023, Shark Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

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Shark Thủy và đồng phạm.

Nữ Chủ tịch doanh nghiệp bị cáo buộc nhận hối lộ 20 tỷ đồng

Đối hành vi đưa hối lộ, cơ quan tố tụng xác định năm 2016, để tạo hình ảnh Egroup thành một tập đoàn có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, tìm cách tạo doanh thu khống.

Biết Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Nhất là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại có "số má" tại TP HCM (doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng/năm), ông Thủy cùng ông Phú tìm đến bà Tống Thị Kim Liên, thống nhất về việc hai bên lập các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại không có thật.

Đổi lại, Egroup phải trả phí dịch vụ tương đương 2% doanh thu khống mỗi năm, hoàn trả khoản chênh lệch khi mua bán thẻ điện thoại, cùng các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Từ tháng 12/2016 - 9/2021, Egroup đã ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào hơn 2.347 tỷ đồng, giá trị bán ra gần 2.328 tỷ đồng. Egroup chỉ đóng vai trò trung gian, tham gia đặt hàng, ký hợp đồng, chuyển khoản thanh toán và xuất hóa đơn theo chỉ định của bà Liên; không trực tiếp giao nhận thẻ điện thoại, cũng không phải bỏ vốn kinh doanh.

Để dòng tiền chạy qua tài khoản của Egroup, bà Liên chỉ định đơn vị mua hàng chuyển tiền trước cho Egroup, sau đó Egroup chuyển lại cho đơn vị bán hàng. Với chiêu trò trên, giai đoạn 2016 - 2021, Egroup ghi nhận gần 2.328 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động mua bán thẻ điện thoại, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên hơn 46,5 tỷ đồng nhưng thực tế mới chuyển được gần 32 tỷ đồng. Việc thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do bà Liên chỉ định.

Viện KSND Tối cao xác định, với vai trò là giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bà Tống Thị Kim Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý doanh nghiệp, nhận gần 32 tỷ đồng từ ông Thủy. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018, nên cơ quan công tố chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nữ giám đốc về số tiền đã nhận là hơn 20 tỷ đồng.

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#Shark Thủy #xét xử Shark Thủy #Tống Thị Kim Liên #Nhận hối lộ #Công ty Nhất Trần #Shark Thủy lừa đảo

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