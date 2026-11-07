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Pháp luật

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Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong làm Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương

Hoàng An

TPO - Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 6/11, VKSND Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND Tối cao đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND Tối cao đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự (VKSQS) Trung ương.

Tiếp đó, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND Tối cao công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Kiểm sát viên VKSND Tối cao, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương.

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quang Chung, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Công tố và kiểm sát điều tra án hình sự-VKSQS Trung ương, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 2/11/2026.

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Ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND Tối cao trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Phong và ông Nguyễn Quang Chung.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND Tối cao đã trao các quyết định bổ nhiệm đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong và Đại tá Nguyễn Quang Chung.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, việc bổ nhiệm hai cán bộ không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân mà còn thể hiện sự tin tưởng, giao phó trọng trách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo VKSND Tối cao. Đây cũng là yêu cầu, đòi hỏi rất cao đối với các cán bộ trên cương vị công tác mới, trước những nhiệm vụ ngày càng nặng nề của ngành Kiểm sát và yêu cầu xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Huy Tiến đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Đại tá Nguyễn Quang Chung cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo VKSQS Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo của VKSND Tối cao; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của hệ thống Viện Kiểm sát quân sự.

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