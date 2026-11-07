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Thế giới

Đến lượt các toà soạn bị dọa đánh bom, báo động an ninh lan khắp châu Âu

Bình Giang

TPO - Các tòa soạn báo tại Ireland và Bulgaria vừa nhận được email đe dọa đánh bom từ người tự xưng là “Mikhail Andropov”. Người này tuyên bố chịu trách nhiệm về làn sóng đe dọa giả mạo ngày càng lan rộng, gây gián đoạn các chuyến bay chở khách trên khắp châu Âu.

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Bên ngoài đài truyền hình quốc gia RTE của Ireland. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/11, email được gửi đến Nova TV của Bulgaria và đài phát thanh truyền hình công cộng RTE của Ireland, dẫn đến việc các cơ quan này phải sơ tán nhân viên khỏi văn phòng.

Những email này có tiêu đề “Thông điệp gửi phương Tây”, nói rằng đây là bước mở đầu cho một loạt vụ tấn công nhằm vào các phương tiện giao thông trên khắp châu Âu. Đài truyền hình Sky của Anh cũng cho biết đã nhận được lời đe dọa.

Hiện chưa thể xác minh danh tính người gửi, nguồn gốc của email, cũng như liệu chúng có liên quan đến những lời đe dọa nhắm vào hàng chục chuyến bay từ hôm 3/11 hay không. Chưa có thiết bị nổ nào được tìm thấy và tất cả các máy bay đều đã hạ cánh an toàn.

Ngày 5/11, các hãng hàng không và sân bay tại Ý nhận được email đe dọa, với nguồn gốc chưa được xác minh.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha cho rằng châu Âu dường như đang đối mặt với kiểu “gây hấn hỗn hợp và một hình thức chiến tranh tâm lý”.

Khoảng 6 chuyến bay đã bị gián đoạn hôm 3/11 và hơn 20 chuyến trong ngày 5/11. Một số chuyến buộc phải hạ cánh ngoài kế hoạch, hoặc được máy bay chiến đấu hộ tống tới điểm đến.

Ngày 6/11, máy bay chiến đấu đã hộ tống máy bay chở khách trên các chặng bay từ Brussels đến Sofia, từ Prague đến Bucharest và các chuyến bay đến đảo Síp khi đi qua không phận Hungary, sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom. Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulusz Ruszin-Szendi cho biết thông tin này.

Ông cũng cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ra lệnh triển khai tuần tra trên không gần khu vực biên giới Hungary - Romania. Đây là thông tin đầu tiên cho thấy liên minh quân sự phương Tây đã tham gia vào sự việc.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết đã xuất hiện lời đe dọa nhắm vào hoạt động giao thông tại sân bay Copenhagen, nhưng dường như không có nguy hiểm với hành khách. Phía sân bay cho biết hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Cảnh sát Séc đã ghi nhận lời đe dọa đánh bom nhắm vào 9 chuyến bay khởi hành từ hoặc hạ cánh xuống Prague. Người phát ngôn sân bay cho biết không có chuyến bay nào bị hủy do lời đe dọa.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ cơ quan quản lý sân bay Ý cho biết, 1 chuyến bay của hãng Wizz Air từ Prague đến Rome đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Venice.

Pháp nhận thêm 4 lời đe dọa đánh bom nữa nhắm vào các máy bay qua không phận nước này, dù tất cả đều đã hạ cánh an toàn.

Theo các chuyên gia an ninh, những lời đe dọa này là kiểu “tấn công hỗn hợp” đồng loạt, mặc dù không loại trừ khả năng các cá nhân bắt chước nhau để đe dọa hoặc hành động xuất phát từ những bức xúc cá nhân.

Những lời đe doạ xuất hiện giữa làn sóng phá hoại nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp châu Âu. Các trạm biến áp điện tại Đức, cơ sở liên quan đến quốc phòng ở khu vực Baltic, tủ lạnh tại các siêu thị ở Pháp và nhiều nước khác, sân bay Leipzig của Đức đều trở thành mục tiêu của hành động tấn công phá hoại trong thời gian gần đây.

Phát biểu đài truyền hình quốc gia TVE, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares cho rằng, dù cần thêm thời gian để xác định chính xác những gì đã xảy ra, nhưng: “không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi có quá nhiều vụ việc với phương thức hoạt động hoàn toàn giống nhau đang diễn ra trên khắp châu Âu”.

“Giả định hợp lý nhất là chúng ta đang đối mặt với một nỗ lực gây hấn hỗn hợp và một hình thức chiến tranh tâm lý”, ông nói, đồng thời cảnh báo châu Âu cần chuẩn bị tinh thần trước khả năng sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức tương tự.

Theo Reuters

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#Chiến tranh tâm lý #Châu Âu #đe doạ #đánh bom

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