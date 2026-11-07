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Pháp luật

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Luật sư của bị hại đề nghị tăng án phạt đối với Shark Bình, Mr Pips và đồng phạm

Hoàng An

TPO - Bảo vệ cho bị hại, các luật sư đề nghị HĐXX tăng án phạt đối với Mr Pips, Shark Bình và nhóm đồng phạm, đồng thời bồi thường cho bị hại thêm khoản tiền tương ứng 20%/năm tính trên số tiền bị chiếm đoạt.

Đề nghị cho bị hại được bồi thường thêm 20% trên số tiền bị chiếm đoạt

Sáng nay (7/11), luật sư của bị hại tiếp tục nêu quan điểm bảo vệ quyền lợi và hướng đề nghị xử phạt với 188 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Phó Đức Nam (Mr Pips), cầm đầu.

Trong đó, luật sư cho hay, điều các bị hại mong đợi không phải những lời hứa khắc phục hậu quả mà là một phán quyết xác định rõ ai phải hoàn trả, hoàn trả cho ai và bao nhiêu tiền.

Theo luật sư, quyền sở hữu tài sản hợp pháp của các bị hại đã bị xâm phạm phải được bảo vệ bằng những nghĩa vụ dân sự cụ thể, có khả năng thi hành trên thực tế. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX xác định rõ trách nhiệm bồi thường của từng bị cáo, căn cứ vào hành vi phạm tội, vai trò và trách nhiệm liên đới trong vụ án.

Đáng chú ý, luật sư còn cho biết, một số bị hại đã nộp đơn chung đề nghị HĐXX buộc Mr Pips và đồng phạm bồi thường thêm khoản tiền tương ứng 20%/năm tính trên số tiền bị chiếm đoạt. Lý giải cho yêu cầu này bị hại, luật sư cho hay xuất phát từ những thiệt hại về quyền sử dụng, khai thác tài sản, những lợi ích hợp pháp bị mất hoặc giảm sút, cùng những tổn thất tinh thần mà các bị hại phải gánh chịu trong thời gian dài.

Luật sư đánh giá, đây là vụ án có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, quy mô lớn, mức độ ảnh hưởng sâu rộng và kéo dài. Phía sau những con số hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng bị chiếm đoạt là nhiều năm lao động, tích lũy, những dự định kinh doanh và cả sự ổn định của nhiều gia đình. Có người mất sạch nguồn vốn duy trì sinh kế, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần không lối thoát, thậm chí có người từng nghĩ đến việc quyên sinh vì không còn khả năng trả nợ.

Theo luật sư, vụ án đã khiến không ít gia đình rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Có người từ chỗ khá giả bỗng trở thành shipper, phải vất vả kiếm ăn từng bữa.

“Những đổ vỡ ấy còn khiến vợ phải xa chồng, con phải xa cha. Hậu quả không chỉ đè nặng lên các bị hại mà còn ảnh hưởng đến gia đình của chính những bị cáo”, luật sư bày tỏ.

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Mr Pips, Mr Hunter và Shark Bình.

Luật sư cho rằng, dù có thu hồi được tài sản hay khắc phục hậu quả, những mất mát về tinh thần, sự đổ vỡ trong cuộc sống của các gia đình cũng khó có thể bù đắp trọn vẹn. Bởi vậy, bản án không chỉ cần xử lý nghiêm hành vi phạm tội mà còn phải đủ sức răn đe, ngăn chặn những mô hình lừa đảo tương tự tái diễn.

Luật sư của bị hại cũng đánh giá, mỗi bị cáo trong vụ án là một “mắt xích trong dây chuyền” phạm tội, có vai trò, mức độ tham gia và số tiền hưởng lợi khác nhau. Nếu không có các bị cáo thì Mr Pips cũng không thể tự mình lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn đến hàng nghìn tỷ đồng như vậy.

Bị hại chưa được bồi thường, luật sư đòi tài sản cho bị cáo

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại. Theo luật sư, mức án Viện Kiểm sát đề nghị 9 - 10 năm tù chưa tương xứng khi xem xét đầy đủ vai trò, mức độ tham gia, thái độ tại tòa và việc khắc phục hậu quả. Mức đề nghị với Shark Bình phải từ 10 – 12 năm tù.

Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án của Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng mức án tù chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị cáo còn lại người bị đề nghị thấp nhất từ 24 tháng tù đến cao nhất 20 năm tù. Riêng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm (cấp dưới của Shark Bình) được đề nghị 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội “Rửa tiền”.

Trái với lời bào chữa của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại, các luật sư bào chữa cho bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo và đề nghị trả lại nhiều tài sản.

Như luật sư bào chữa cho bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ của Mr Pips), đã đề nghị Tòa cho cặp đôi này hưởng án treo, trả lại hơn 40 tỷ đồng, 9 bất động sản, ô tô sang và 24 lượng vàng.

Luật sư của Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Mr Pips) cũng đề nghị Tòa tuyên thân chủ vô tội. Trả lại xe sang, nhiều trang sức và hai căn hộ.

Trong khi đó, hơn 900 bị hại bị chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng vẫn đang chờ phán quyết của Tòa với hy vọng lấy lại được chút tài sản.

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#Shark Bình #Mr Pips #Tăng án phạt Shark Bình #Mr Pips lừa đảo #Luật sư

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