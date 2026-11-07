Bắt đối tượng Đỗ Thị Ngọc Nguyên lợi dụng khiếu kiện để tố cáo sai sự thật

Ngày 7/11, Công an TP. Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Hà Nội thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đỗ Thị Ngọc Nguyên (63 tuổi), trú tại phường Long Khánh, TP Đồng Nai cùng các đối tượng có liên quan để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đối tượng Nguyên đã có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng Đỗ Thị Ngọc Nguyên (áo khoác xanh - giữa)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ năm 2008 đến nay, Đỗ Thị Ngọc Nguyên lợi dụng khiếu kiện, có các hành vi vi phạm pháp luật, như: tập trung đông người trước cổng trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hà Nội, nơi công cộng để hò hét và căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung tố cáo sai sự thật. Sau đó, đối tượng quay phim, chụp ảnh các hoạt động tập trung đông người, đăng tải, chia sẻ và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Ngoài ra, đối tượng còn thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín của một số cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông qua kết quả điều tra vụ án, Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảnh cáo, răn đe đối với các đầu đơn có hoạt động khiếu kiện phức tạp về ANTT của Đồng Nai và các tỉnh, thành khác tại Hà Nội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.