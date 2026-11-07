Tối nay xem trực tiếp chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ở đâu?

TPO - Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Khán giả có thể theo dõi chương trình trực tiếp trên nền tảng VTV, truyền hình FPT, cùng các nền tảng số của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam và Hoàng Thành Media và Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.

Tối 7/11, đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Sau hành trình tranh tài kéo dài nhiều tháng, 25 thí sinh bước vào những phần thi cuối để tìm ra chủ nhân vương miện.

Đối với khán giả không thể có mặt trực tiếp tại TP Hải Phòng, chương trình được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Các cô gái tích cực luyện tập những màn đồng diễn áo tắm, áo dài và trình diễn dạ hội để chuẩn bị cho đêm thi quyết định. Ảnh: Trọng Tài.

Cụ thể, khán giả có thể theo dõi đêm chung kết trên YouTube VTV3, hệ thống truyền hình FPT Play, YouTube và Fanpage chính thức của Báo Tiền Phong, YouTube và Fanpage Hoa hậu Việt Nam, YouTube, Fanpage, TikTok, Zalo của Hoàng Thành Media, Kênh Fanpage của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng.

Một trong những điểm nhấn của đêm chung kết là sân khấu ngoài trời quy mô lớn tại Quảng trường Danh Vọng. Công trình được thi công từ ngày 26/10, với hàng trăm công nhân tham gia lắp đặt hệ thống khung, âm thanh, ánh sáng và các hạng mục phục vụ biểu diễn.

Theo tổng đạo diễn Trần Tú, sân khấu mang ý tưởng Dệt miền thanh xuân, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Thiết kế sử dụng những đường cong mềm mại, các lớp kiến trúc đan xen, tạo hình ảnh dải lụa mở rộng trong không gian.

Điểm nhấn là hệ cánh cửa cách điệu từ những chiếc lá xếp vào nhau, tượng trưng cho hành trình trưởng thành của 25 thí sinh và những chặng đường mới sau cuộc thi.

Sân khấu được bố trí theo cấu trúc mở, kết hợp ba khu khán đài và hệ thống bàn nâng để tạo hiệu ứng cho các tiết mục. Không gian rộng cũng đòi hỏi thí sinh phải tập luyện kỹ lưỡng về đội hình, khoảng cách và các tuyến di chuyển.

Tối 6/11, Top 25 đã tiến hành tổng duyệt. Các cô gái tích cực luyện tập những màn đồng diễn áo tắm, áo dài và trình diễn dạ hội để chuẩn bị cho đêm thi quyết định.

Bên cạnh các phần thi, chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời gồm Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, S.T Sơn Thạch và Minh Ngọc. Hai MC Đức Bảo và Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn dắt.

MC Khánh Vy, Đức Bảo dẫn chương trình tổng duyệt Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Đáng chú ý, phần thi ứng xử tiếp tục được chờ đợi khi Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 4.000 câu hỏi từ công chúng, đóng góp vào ngân hàng câu hỏi cho đêm chung kết.

Chương trình lần lượt lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử trước khi công bố Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 1, Á hậu 2 và các danh hiệu khác.