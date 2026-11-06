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Hoa hậu

Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam quá hoành tráng, tạo áp lực cho đạo diễn và 25 thí sinh

Duy Nam - Hồng Vĩnh - Trọng Tài

TPO - Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 với quy mô rộng lớn, hoành tráng tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng là thử thách với 25 cô gái. Đạo diễn Trần Tú, biên đạo Khoa Nguyễn và đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cùng 25 thí sinh đang tích cực tập luyện để mang đến đêm chung kết mãn nhãn nhất cho khán giả.

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Hai ngày trước chung kết, 25 thí sinh tích cực tập luyện với biên đạo Khoa Nguyễn và đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana trong các màn đồng diễn áo tắm và trình diễn áo dài, dạ hội. Từng động tác, cách di chuyển, tuyến đi được các chuyên gia tính toán kỹ lưỡng để đội hình của 25 thí sinh trên sân khấu đêm chung kết mang lại hiệu quả cao nhất.
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Tối 5/11, 25 thí sinh cùng các chuyên gia đã tiến hành ráp sân khấu chung kết tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Với sân khấu có quy mô rộng lớn, hoành tráng, đây được xem là thử thách với 25 cô gái.
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Từ việc luyện tập ở sân khấu trong nhà đến việc trình diễn trên sân khấu thực đòi hỏi các thí sinh phải tập trung cao độ trong việc giữ đúng khoảng cách, tuyến đi để có một đội hình đẹp mắt nhất.
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Trong những ngày nước rút, 25 thí sinh tích cực luyện tập từ sáng đến đêm muộn. Các thí sinh chia sẻ sự hồi hộp, lo lắng khi sắp bước lên sân khấu với sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.
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Đạo diễn Trần Tú và biên đạo Khoa Nguyễn làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm khắc trong chặng cuối. Cùng với ê-kíp ban tổ chức, họ đã tính toán kỹ từng tiết mục, hình ảnh trình chiếu, âm thanh và ánh sáng nhằm tạo nên không gian nghệ thuật hấp dẫn.
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Biên đạo Khoa Nguyễn nổi tiếng với tinh thần làm việc nghiêm túc. Anh cho biết chủ động đóng "vai ác" để thí sinh có sự tiến bộ trong thời gian ngắn và mang lại những màn trình diễn mãn nhãn nhất cho khán giả.
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Đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana chia sẻ sự lo lắng, hồi hộp khi có mặt ở sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. "Với quy mô hoành tráng, rộng lớn của sân khấu, tôi khá lo lắng và phải đốc thúc thí sinh tích cực tập luyện để có sự phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý trên sân khấu", cô chia sẻ.
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Sau khoảng 3 tháng rèn luyện với các chuyên gia thông qua các lớp kỹ năng, 25 cô gái đã trưởng thành, tự tin hơn khi xuất hiện trên sân khấu.
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Các thí sinh tập trình diễn với lụa trong màn đồng diễn.
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Nhiều thí sinh chia sẻ sự hồi hộp nhưng không kém phần háo hức khi có nhiều người thân, bạn bè tới cổ vũ cho họ trong đêm chung kết diễn ra vào 7/11 tại Hải Phòng.
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Thí sinh tích cực tập luyện để có màn trình diễn tỏa sáng nhất trên sân khấu.

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#Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Quảng trường Danh vọng #Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026

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