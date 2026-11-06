Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam quá hoành tráng, tạo áp lực cho đạo diễn và 25 thí sinh

TPO - Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 với quy mô rộng lớn, hoành tráng tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, TP Hải Phòng là thử thách với 25 cô gái. Đạo diễn Trần Tú, biên đạo Khoa Nguyễn và đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cùng 25 thí sinh đang tích cực tập luyện để mang đến đêm chung kết mãn nhãn nhất cho khán giả.
TPO - Trong thử thách trả lời ứng xử ở Hoa hậu Việt Nam 2026, Trịnh Ngọc Huyền, Hoa khôi Trường Đại học Tài chính - Marketing cho rằng con người cần dùng AI để tạo ra giá trị, đồng thời giữ gìn sự chân thành, tình yêu thương và lòng trắc ẩn.
TPO - Thí sinh Nguyễn Yến Trang (Hà Nội) cho biết 50 người cổ vũ cô tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, kết hợp du lịch Hải Phòng. Cô cũng tự thấy từ khi vào nhà chung đều cố gắng mỗi ngày, trách nhiệm và chỉn chu nhất.
TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết phần chấm mặt mộc, phỏng vấn trực diện 1-1 giúp đánh giá kỹ từng thí sinh, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản. Đây là cơ sở để lựa chọn người xứng đáng với vương miện, đáp ứng bốn trụ cột Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Cống hiến.
TPO - Nhiều tuyến đường Hải Phòng treo băng rôn, phướn chào mừng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Thành phố cảng chuẩn bị đón khoảng 7.000 khán giả tới Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, Đồ Sơn trong đêm thi quyết định ngày 7/11.
TPO - Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh tiết lộ được hàng chục người thân, bạn bè và thầy cô đến cổ vũ trực tiếp.
TPO - Nguyễn Thị Kim Châu kể mẹ cô vui khi được đồng nghiệp gọi là “mẹ hoa hậu” từ ngày con gái dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ võ sĩ Taekwondo mang theo ước mơ từ năm cấp ba và khẳng định chưa từng có ý định bỏ cuộc dù lịch trình dày đặc. Cuộc thi giúp cô thay đổi bản thân, ngày càng tự tin hơn.
TPO - Sau Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục công bố S.T Sơn Thạch là nghệ sĩ khách mời biểu diễn tại đêm chung kết toàn quốc diễn ra 7/11. Sự xuất hiện của nam ca sĩ từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai được kỳ vọng mang đến màu sắc sôi động cho sân khấu.
TPO - Hoa sen trên nền lụa truyền thống và sắc hồng ánh xà cừ là những điểm nhấn của trang phục áo dài, áo tắm trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong ba tháng qua, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã sẵn sàng cho đêm chung kết bùng nổ và tỏa sáng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng).
TPO - Còn hai ngày tới chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh háo hức khi hàng chục, thậm chí cả trăm người thân, bạn bè dự kiến đến cổ vũ trong đêm thi quan trọng nhất. Đinh Hoàng Gia Linh cho biết bố mẹ cô đã có mặt tại Hải Phòng, tranh thủ du lịch trước khi tiếp sức cho con gái trong đêm thi 7/11.
TPO - Trong thử thách ứng xử, Vũ Thị Khánh Vi khẳng định đã sẵn sàng trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương tin rằng nếu đăng quang, hành trình của mình truyền cảm hứng để người trẻ vượt qua giới hạn, tự tin tỏa sáng theo cách riêng.
TPO - Từng dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế, MC Đức Bảo tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm thi quyết định của Hoa hậu Việt Nam 2026. Đồng hành với anh là MC Khánh Vy, gương mặt quen thuộc của VTV.
TPO - Bà Lê Thị Thùy Ninh - Ủy viên Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết ê-kíp đang khẩn trương chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 tại Hải Phòng, dự kiến đón hơn 7.000 khán giả trực tiếp. Bên cạnh việc tạo điều kiện để thí sinh tỏa sáng, Ban tổ chức chú trọng đưa bản sắc văn hóa địa phương vào chương trình nghệ thuật.
TPO - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục “làm khó” thí sinh với những câu hỏi gợi mở và phần hỏi sâu từ chính câu trả lời của các cô gái.
TPO - Nguyễn Thục Uyên Nhi cho biết đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô còn mang trách nhiệm của một hoa khôi, đại diện hình ảnh nữ sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với cô, mục tiêu không chỉ là danh hiệu mà còn là cơ hội dùng tiếng nói, sức hút truyền thông để thực hiện những dự án thiện nguyện tầm vóc hơn.
TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi cao 1,74 m, có chứng chỉ tiếng Trung HSK 5, vui khi được nhận xét giống Hoa hậu Tiểu Vy. Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, cô nói mình trưởng thành, chỉn chu hơn trước máy quay nhưng lưu luyến khi sắp phải chia tay nhà chung.