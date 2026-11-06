Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam quá hoành tráng, tạo áp lực cho đạo diễn và 25 thí sinh

TPO - Còn hai ngày tới chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh háo hức khi hàng chục, thậm chí cả trăm người thân, bạn bè dự kiến đến cổ vũ trong đêm thi quan trọng nhất. Đinh Hoàng Gia Linh cho biết bố mẹ cô đã có mặt tại Hải Phòng, tranh thủ du lịch trước khi tiếp sức cho con gái trong đêm thi 7/11.