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Hoa hậu

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Khán đài chung kết Hoa hậu Việt Nam 'nóng' vì đoàn cổ động viên đặc biệt

Ngọc Ánh - Trạch Dương - Duy Nam - Hồng Vĩnh

TPO - Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh tiết lộ được hàng chục người thân, bạn bè và thầy cô đến cổ vũ trực tiếp.

Sáng 5/11, bên lề vòng thi trực diện lần thứ hai của Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh chia sẻ về sự chuẩn bị cho đêm chung kết và những người sẽ có mặt dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ mình.

Sau hành trình tập luyện với lịch trình dày đặc, sự đồng hành của gia đình, bạn bè và nhà trường trở thành nguồn động viên lớn đối với các cô gái trước chặng thi quyết định.

Gia đình, thầy cô tiếp sức

Thí sinh Phạm Lê Ái Linh cho biết từ những ngày đầu tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô luôn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Gia đình sẵn sàng sắp xếp công việc, thời gian để có mặt tại các đêm thi nếu cô có cơ hội tiến sâu vào cuộc thi.

Khi Ái Linh giành quyền góp mặt trong đêm chung kết, người thân và nhà trường đã lên kế hoạch đến cổ vũ trực tiếp. Theo thí sinh, dự kiến có 65 người tham dự, trong đó 35 người từ phía gia đình và 30 người là thầy cô, bạn bè.

“Bố mẹ đã hỗ trợ từ những ngày đầu bước vào cuộc thi và sẵn sàng tham gia các đêm diễn nếu em có cơ hội đi xa hơn. Em rất may mắn khi được góp mặt trong đêm chung kết”, Ái Linh chia sẻ.

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Phạm Lê Ái Linh nhận được sự ủng hộ của bố mẹ từ những ngày đầu tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Biết tin có đông đảo người thân, thầy cô và bạn bè đến tiếp sức, Ái Linh không giấu được sự vui mừng, hào hứng. Cô cho biết đây là động lực để bản thân nỗ lực trong những ngày quyết định, chuẩn bị tinh thần ổn định trước khi bước lên sân khấu.

Người đẹp mong muốn có phần thể hiện tự tin, trọn vẹn để những người đã tin tưởng, đồng hành cảm thấy tự hào.

Trước đó, Ái Linh từng trải qua giai đoạn khó khăn khi mới bước vào vòng chung kết. Lịch quay truyền hình thực tế, việc thức khuya, dậy sớm khiến cô chưa kịp thích nghi, có lúc mệt mỏi đến mức nghĩ đến chuyện dừng cuộc thi.

Tuy nhiên, sau khi nhìn lại những nỗ lực đã bỏ ra, cô quyết định tiếp tục hành trình. Sự ủng hộ của gia đình và những người xung quanh giúp Ái Linh có thêm động lực để đi đến chặng cuối.

Thảo Nguyên tiết lộ dự kiến có khoảng 26 người gồm bố mẹ, họ hàng và người thân đến theo dõi cô trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Theo Thảo Nguyên, dù không phải lúc nào cũng có mặt trực tiếp, gia đình và bạn bè vẫn thường xuyên theo dõi hành trình của cô qua các kênh truyền thông của cuộc thi. Những hình ảnh, hoạt động của Thảo Nguyên đều được người thân quan tâm, chia sẻ.

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Gia đình và bạn bè luôn nhắn nhủ, động viên Thảo Nguyên trong suốt quá trình ở nhà chung. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đặc biệt, khi đêm chung kết cận kề, cô liên tục nhận được những lời động viên từ gia đình và bạn bè.

“Gia đình và bạn bè luôn nhắn nhủ Thảo Nguyên hãy cố lên, chỉ còn mấy ngày nữa là tới đích rồi. Dù có khó khăn gì thì vẫn có bố mẹ, gia đình đồng hành, đừng cảm thấy cô đơn”, cô kể.

Những lời nhắn giản dị trở thành nguồn động viên tinh thần đối với Thảo Nguyên trong giai đoạn tập luyện nước rút.

Người đẹp cho biết cô cùng các thí sinh có những ngày dành hơn 12 tiếng để tập luyện, ráp sân khấu và hoàn thiện các phần trình diễn. Cường độ làm việc cao đòi hỏi cô phải duy trì sức khỏe, sự tập trung và tâm lý ổn định.

Dù đêm chung kết chỉ còn cách vài ngày, Thảo Nguyên khẳng định bản thân không quá áp lực mà đang rất hào hứng. Cô mong muốn thể hiện tốt những kỹ năng đã được rèn luyện trong suốt cuộc thi.

Thí sinh cũng thẳng thắn bày tỏ khát vọng giành danh hiệu cao nhất, được cầm quyền trượng và đội vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Với Thảo Nguyên, sự hiện diện của bố mẹ, họ hàng và những người thân thiết trong đêm chung kết là động lực để cô thêm tự tin khi bước ra sân khấu.

Bà con ở quê nhà cổ vũ từ xa

Trong khi Ái Linh và Thảo Nguyên có hàng chục người thân dự kiến đến cổ vũ, Thúy Linh cho biết ban đầu có gần 100 người đăng ký đến tiếp sức cho cô tại đêm chung kết.

Tuy nhiên, do điều kiện đi lại, không phải ai cũng có thể thu xếp thời gian để tham dự. Đến thời điểm phỏng vấn, hơn 20 người xác nhận sẽ có mặt trực tiếp.

Những người thân, bà con ở quê nhà không thể đến địa điểm tổ chức vẫn sẽ theo dõi đêm chung kết qua truyền hình để cổ vũ Thúy Linh từ xa. Thí sinh cho biết cô luôn trân trọng tình cảm của gia đình và những người ở quê nhà.

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Thí sinh Thúy Linh, đến từ Hà Nội, sẵn sàng cho đêm thi quan trọng nhất.

Dù hồi hộp trước chặng thi quyết định, Thúy Linh không muốn đặt thêm áp lực thành tích lên bản thân. Cô cho rằng việc vượt qua những thử thách để có mặt tại chung kết đã là một thành quả đáng trân trọng.

“Tôi nghĩ mình đã chiến thắng chính mình. Tôi muốn bước vào đêm chung kết với tâm thế bình thản”, cô nói.

Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh cũng cho biết sẽ có mẹ và em trai tới cổ vũ trong đêm thi quan trọng nhất.

Chỉ còn hai ngày trước đêm chung kết, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Trong khi các cô gái tiếp tục tập luyện, người thân, bạn bè và thầy cô cũng lên kế hoạch có mặt tại đêm thi để cổ vũ.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam #Phạm Lê Ái Linh #Thảo Nguyên #Thúy Linh #thí sinh hoa hậu #gia đình cổ vũ

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