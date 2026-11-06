Hải Phòng rộn ràng đón chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhiều tuyến đường Hải Phòng treo băng rôn, phướn chào mừng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Thành phố cảng chuẩn bị đón khoảng 7.000 khán giả tới Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, Đồ Sơn trong đêm thi quyết định ngày 7/11.
Quê tôi, một ngôi làng ven biển miền Trung, đứng chân nơi cát trắng gió lào, song nom khá trù phú, trên bến dưới thuyền, đông vui, nhộn nhịp. Tôi theo nghề cầm bút, viết cho các báo, đài cấp tỉnh và Trung ương.
TPO - Văn bia Phố Hiến của tỉnh Hưng Yên và Ma nhai trên núi Non Nước của tỉnh Ninh Bình vừa được ghi vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với kết quả này, Việt Nam hiện có 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh ở cấp khu vực và thế giới.
TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng thành phố được chọn đăng cai Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo Đồ Sơn - Cát Bà cũng như về một thành phố cảng năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, lịch sử tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.
TPO - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phim dự kiến phát sóng tập đầu vào 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.
TPO - Sáng 5/11, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.
TPO - Nằm bên mép đảo Hòn Dấu, TP Hải Phòng, đền Nam Hải Thần Vương hướng ra biển, bao quanh là những cây cổ thụ. Ngôi đền gắn với truyền thuyết về một võ tướng thời Trần và tín ngưỡng cầu bình an của người dân miền biển.
Năm mười tám tuổi, ranh giới giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành mong manh như một cái chớp mắt. Đó là cái tuổi mà người ta đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo sự háo hức lẫn nỗi sợ hãi chới với của bước ngoặt đầu đời. Khi ấy, trong tâm trí của một tân sinh viên vừa bước chân vào môi trường đại học như tôi luôn vang vọng hai tiếng gọi đầy giằng xé.
TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng Hải Phòng được lựa chọn đăng cai vòng Chung khảo, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn, có ý nghĩa để thành phố quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn đến đông đảo công chúng, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.
TPO - Xuyên suốt 13 năm, Bộ VHTT&DL chủ trì, hỗ trợ, phối hợp với Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Trong đó, Hải Phòng có 5/12 di sản thành phần gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, chùa Nhẫm Dương và động Kính Chủ.
TPO - Vì tuổi cao bệnh nặng, nhà thơ Phan Cung Việt, nguyên phóng viên Báo Tiền Phong qua đời lúc 9h19 ngày 2/11, hưởng thọ 82 tuổi.
TPO - Tại họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết khâu chấm thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, với đội ngũ giám khảo giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Việc lựa chọn hoa hậu dựa trên quy chế, bảo đảm công bằng, khách quan và đánh giá cả hành trình trưởng thành của thí sinh.
TPO - Bên trong Nam thiên đệ lục động - Động Kính Chủ (TP Hải Phòng) có hệ thống văn bia Ma Nhai khắc trên vách đá những bài thơ, văn của các bậc vua chúa, quan lại, danh sĩ từ thế kỷ XIV-XX. Hệ thống văn bia này là bảo vật quốc gia, được UNESCO ghi danh di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
TPO - Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) xác định bảo tồn di sản Quần đảo Cát Bà phải đi trước một bước, môi trường ở vị trí trung tâm, không đánh đổi môi trường, cảnh quan và tính toàn vẹn của di sản để tăng trưởng du lịch trước mắt.
TPO - Sáng 2/11, DatVietVAC (DVV) chính thức chào sàn HOSE với vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử, khơi thông dòng vốn để chuyển hóa tài sản trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế.
TPO - Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng - cho biết thành phố vui mừng khi tiếp tục được lựa chọn đăng cai vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Đây là cơ hội quảng bá hình ảnh đất Cảng và khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.