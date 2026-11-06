Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Hải Phòng rộn ràng đón chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Quốc Nam - Đỗ Quyên

TPO - Nhiều tuyến đường Hải Phòng treo băng rôn, phướn chào mừng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Thành phố cảng chuẩn bị đón khoảng 7.000 khán giả tới Quảng trường Danh Vọng, Đồi Rồng, Đồ Sơn trong đêm thi quyết định ngày 7/11.

img-7018.jpg
Những ngày cận chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, băng rôn, phướn giới thiệu cuộc thi xuất hiện trên một số tuyến đường Hải Phòng như Bùi Viện, Lạch Tray, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh, Phạm Văn Đồng, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Trần Phú, Văn Cao và Võ Nguyên Giáp. Sau đêm chung khảo ngày 10/10, thành phố tiếp tục là nơi diễn ra đêm thi tìm chủ nhân vương miện, khép lại hành trình của Top 25.
img-7024.jpg
Chương trình diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, dự kiến đón 7.000 khán giả theo dõi trực tiếp.
img-7020.jpg
Theo bà Lê Thị Thùy Ninh - thành viên Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng thời từ nội dung nghệ thuật, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, truyền hình đến hậu cần, an ninh, an toàn và đón tiếp khán giả. Đây là giai đoạn khẩn trương, nhiều áp lực và cũng nhiều cảm xúc của ê-kíp.
img-7019.jpg
Bà Thùy Ninh cho biết ban tổ chức hướng tới một đêm chung kết có chất lượng nghệ thuật, thể hiện bản sắc và uy tín cuộc thi đã xây dựng qua gần 40 năm. Cùng với việc phục vụ khán giả tại sân khấu, chương trình được truyền tải qua truyền hình và các nền tảng trực tuyến của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media.
img-7021.jpg
Hải Phòng đồng hành các thí sinh từ chung khảo tới chung kết. Theo bà Thùy Ninh, việc lựa chọn thành phố cảng làm điểm đến của hai đêm thi quan trọng còn mở ra cơ hội giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng du lịch địa phương tới công chúng. Trong hành trình tại Hải Phòng, thí sinh đã đến Di tích Quốc gia Bạch Đằng Giang, chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, Khu tưởng niệm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến tàu không số K15... Những chuyến đi giúp các cô gái tìm hiểu lịch sử, văn hóa vùng đất đăng cai trước khi bước vào đêm thi quyết định.
img-7026.jpg
Vịnh Lan Hạ, Cát Bà, biển Đồ Sơn cũng trở thành những điểm đến trong hành trình trải nghiệm của thí sinh. Qua các bộ ảnh, video và sản phẩm truyền thông, cảnh sắc Hải Phòng được giới thiệu cùng câu chuyện trưởng thành của các cô gái. Ban tổ chức kỳ vọng những hình ảnh ấy khơi gợi mong muốn khám phá thành phố trong lòng du khách.
img-7027.jpg
Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - từng nhấn mạnh việc gắn cuộc thi với quảng bá hình ảnh địa phương, văn hóa, du lịch và con người. Trong đó, Hải Phòng là địa bàn trọng tâm, nơi diễn ra vòng chung kết cùng những sự kiện quan trọng của cuộc thi.
img-7028.jpg
Ý tưởng sân khấu đêm chung kết lấy cảm hứng từ vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và nghệ thuật dệt lụa truyền thống. Bà Thùy Ninh cho biết yếu tố văn hóa địa phương được chú trọng thể hiện trong chương trình, hòa quyện với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Trên sân khấu ấy, mỗi thí sinh có cơ hội thể hiện năng lực, bản lĩnh và dấu ấn riêng.
img-7029.jpg
img-7030.jpg
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 do MC Đức Bảo và MC Khánh Vy dẫn dắt.
img-7031.jpg
Từ những tuyến đường treo phướn chào mừng tới sân khấu tại Đồi Rồng, TP Hải Phòng đang đếm ngược tới đêm chung kết ngày 7/11. “Thành công của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ nằm ở việc tìm ra tân Hoa hậu, mà còn ở những giá trị tích cực để lại cho địa phương đăng cai”, bà Thùy Ninh chia sẻ.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam #đường phố Hải Phòng #băng rôn chào mừng #Đồi Rồng #Quảng trường Danh Vọng #Đồ Sơn

Cùng chuyên mục

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Sau quyết định của vị trưởng khoa

Quê tôi, một ngôi làng ven biển miền Trung, đứng chân nơi cát trắng gió lào, song nom khá trù phú, trên bến dưới thuyền, đông vui, nhộn nhịp. Tôi theo nghề cầm bút, viết cho các báo, đài cấp tỉnh và Trung ương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng thành phố được chọn đăng cai Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo Đồ Sơn - Cát Bà cũng như về một thành phố cảng năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, lịch sử tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

TPO - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phim dự kiến phát sóng tập đầu vào 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi, ranh giới giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành mong manh như một cái chớp mắt. Đó là cái tuổi mà người ta đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo sự háo hức lẫn nỗi sợ hãi chới với của bước ngoặt đầu đời. Khi ấy, trong tâm trí của một tân sinh viên vừa bước chân vào môi trường đại học như tôi luôn vang vọng hai tiếng gọi đầy giằng xé.

Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để Hải Phòng quảng bá văn hóa, du lịch

Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để Hải Phòng quảng bá văn hóa, du lịch

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng Hải Phòng được lựa chọn đăng cai vòng Chung khảo, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn, có ý nghĩa để thành phố quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn đến đông đảo công chúng, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Hành trình Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành Di sản văn hóa thế giới

Hành trình Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành Di sản văn hóa thế giới

TPO - Xuyên suốt 13 năm, Bộ VHTT&DL chủ trì, hỗ trợ, phối hợp với Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Trong đó, Hải Phòng có 5/12 di sản thành phần gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, chùa Nhẫm Dương và động Kính Chủ.

Nhà thơ Phan Cung Việt qua đời

Nhà thơ Phan Cung Việt qua đời

TPO - Vì tuổi cao bệnh nặng, nhà thơ Phan Cung Việt, nguyên phóng viên Báo Tiền Phong qua đời lúc 9h19 ngày 2/11, hưởng thọ 82 tuổi.

Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: 'Chấm thi công bằng để chọn hoa hậu xứng đáng'

Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: 'Chấm thi công bằng để chọn hoa hậu xứng đáng'

TPO - Tại họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết khâu chấm thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, với đội ngũ giám khảo giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Việc lựa chọn hoa hậu dựa trên quy chế, bảo đảm công bằng, khách quan và đánh giá cả hành trình trưởng thành của thí sinh.

Bảo vật thi thư cổ trong 'Nam thiên đệ lục động'

Bảo vật thi thư cổ trong 'Nam thiên đệ lục động'

TPO - Bên trong Nam thiên đệ lục động - Động Kính Chủ (TP Hải Phòng) có hệ thống văn bia Ma Nhai khắc trên vách đá những bài thơ, văn của các bậc vua chúa, quan lại, danh sĩ từ thế kỷ XIV-XX. Hệ thống văn bia này là bảo vật quốc gia, được UNESCO ghi danh di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

4 nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn di sản Cát Bà xanh

4 nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn di sản Cát Bà xanh

TPO - Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) xác định bảo tồn di sản Quần đảo Cát Bà phải đi trước một bước, môi trường ở vị trí trung tâm, không đánh đổi môi trường, cảnh quan và tính toàn vẹn của di sản để tăng trưởng du lịch trước mắt.

Hải Phòng sẵn sàng hỗ trợ 24/24 cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Hải Phòng sẵn sàng hỗ trợ 24/24 cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng - cho biết thành phố vui mừng khi tiếp tục được lựa chọn đăng cai vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Đây là cơ hội quảng bá hình ảnh đất Cảng và khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe