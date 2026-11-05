Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Văn bia Phố Hiến, ma nhai núi Non Nước trở thành Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương

Ngọc Ánh

TPO - Văn bia Phố Hiến của tỉnh Hưng Yên và Ma nhai trên núi Non Nước của tỉnh Ninh Bình vừa được ghi vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với kết quả này, Việt Nam hiện có 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh ở cấp khu vực và thế giới.

Ngày 5/11, tại Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP), diễn ra ở Jakarta (Indonesia), hai hồ sơ di sản tư liệu của Việt Nam đã được thông qua ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai hồ sơ được ghi danh gồm Văn bia Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên và Ma nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình. Quyết định được thông qua chiều 5/11 (giờ Việt Nam).

doan-viet-nam.jpg
Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 11 của MOWCAP.

Kỳ họp lần thứ 11 của MOWCAP có hơn 150 đại biểu đến từ 24 quốc gia thành viên. Đoàn Việt Nam tham dự gồm đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban UNESCO Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cùng lãnh đạo và đại diện cộng đồng tại hai tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình.

Sau ba ngày làm việc, MOWCAP đã bỏ phiếu thông qua 21 trong tổng số 24 hồ sơ được xem xét ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

1793867996801-6920484618845417356-6920484618845417356-03bab9c56e4c6fa2e9fdf83c63b0027f-320.jpg
Kỳ họp lần thứ 11 của MOWCAP có hơn 150 đại biểu đến từ 24 quốc gia thành viên.

Văn bia Phố Hiến lưu giữ dấu tích thương cảng quốc tế

Di sản tư liệu Văn bia Phố Hiến gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm, có niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX, hiện nay nằm tại các di tích thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Các văn bia được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế kỷ, phản ánh lịch sử phát triển của Phố Hiến, một thương cảng quốc tế từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thương khu vực châu Á.

Thương cảng này thu hút nhiều thương nhân nước ngoài, trong đó có người Hoa, người Nhật. Từ nửa cuối thế kỷ XVII, Phố Hiến còn có sự hiện diện của thương nhân Hà Lan, Bồ Đào Nha và Anh.

1793867996792-6920484618845417356-6920484618845417356-4fa5d8f3d6ae414185affe3dea52dfd7.jpg
1793867996817-6920484618845417356-6920484618845417356-1c04bdf2f74442a2d6cec42c4d9d0cc6.jpg
Hệ thống văn bia Phố Hiến là nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử thương mại, ngoại giao, giao lưu văn hóa.

Nội dung các văn bia phản ánh quá trình phát triển đô thị, hoạt động thương mại, giao lưu văn hóa và sự chung sống của nhiều cộng đồng cư dân tại Phố Hiến từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX.

Đáng chú ý, 9 tấm bia tại Văn Miếu Xích Đằng ghi lại truyền thống hiếu học của người Hưng Yên. Một số văn bia khác lưu giữ thông tin về sự đóng góp của phụ nữ trong đời sống tinh thần và hoạt động tín ngưỡng tại địa phương.

Với những nội dung này, hệ thống văn bia Phố Hiến là nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử thương mại, ngoại giao, giao lưu văn hóa và hàng hải ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hệ thống ma nhai lưu giữ tư liệu văn học Việt Nam

Di sản tư liệu Ma nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình, gồm 43 bản văn khắc trực tiếp trên vách đá, có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX.

Các bản khắc sử dụng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, hiện được lưu giữ tại Di tích lịch sử và danh thắng quốc gia đặc biệt núi Non Nước.

Nội dung ma nhai khá đa dạng, gồm ngự bút, bia ký, thơ văn, đề từ và các tác phẩm do vua, quan lại, danh nhân, nhà văn hóa, nhà thơ lưu lại qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Những văn bản này được nghệ nhân khắc trực tiếp lên đá bằng kỹ thuật điêu khắc truyền thống, tạo nên hệ thống tư liệu có tính độc bản, không thể thay thế.

1793867996814-6920484618845417356-6920484618845417356-c9cc09fd8c5ca9802af0a46104e42d27.jpg
Núi Non Nước - nơi lưu giữ giá trị Di sản tư liệu quý của nhân loại.

Các bản ma nhai cung cấp thông tin về lịch sử dựng nước, giữ nước của Việt Nam, đồng thời phản ánh quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa trong khu vực Đông Á.

Một trong những giá trị nổi bật của di sản là những ghi chép về hiện tượng Tam giáo đồng nguyên, thể hiện sự giao thoa giữa Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam.

Hệ thống ma nhai còn lưu giữ tư liệu về lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại, đặc biệt là mối liên hệ với dòng văn học chữ Hán ở Đông Á.

1793867115666-8922397639880654122-g2179531199527499207-4f350c121b4c121d199c8a549a0d0f3b.jpg
Ma nhai trên núi Non Nước tỉnh Ninh Bình là di sản tư liệu được khắc trực tiếp trên vách đá bằng các văn tự chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ.

Với việc hai hồ sơ của Hưng Yên và Ninh Bình được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 11 của MOWCAP, tổng số di sản tư liệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh tăng lên 13.

Trong đó, 4 di sản tư liệu thuộc Danh mục Di sản tư liệu thế giới và 9 di sản tư liệu thuộc Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả ghi danh lần này cũng liên quan đến mục tiêu phát triển di sản văn hóa được nêu tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 5 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh đến năm 2030 và 10 di sản đến năm 2045.

Xem thêm

#Văn bia Phố Hiến #Ma nhai Non Nước #di sản tư liệu UNESCO #MOWCAP #Hưng Yên #Ninh Bình #Ký ức thế giới

Cùng chuyên mục

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Vũ Đình Tiến: 'Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam góp phần giới thiệu Hải Phòng'

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng thành phố được chọn đăng cai Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo Đồ Sơn - Cát Bà cũng như về một thành phố cảng năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, lịch sử tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

Bộ Công an chủ trì phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

TPO - Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện series phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phim dự kiến phát sóng tập đầu vào 29/4/2027, tập cuối vào ngày 27/7/2027.

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi, ranh giới giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành mong manh như một cái chớp mắt. Đó là cái tuổi mà người ta đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo sự háo hức lẫn nỗi sợ hãi chới với của bước ngoặt đầu đời. Khi ấy, trong tâm trí của một tân sinh viên vừa bước chân vào môi trường đại học như tôi luôn vang vọng hai tiếng gọi đầy giằng xé.

Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để Hải Phòng quảng bá văn hóa, du lịch

Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn để Hải Phòng quảng bá văn hóa, du lịch

TPO - Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - cho rằng Hải Phòng được lựa chọn đăng cai vòng Chung khảo, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội lớn, có ý nghĩa để thành phố quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn đến đông đảo công chúng, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Giữ vững vị thế, nâng tầm Hoa hậu Việt Nam

Giữ vững vị thế, nâng tầm Hoa hậu Việt Nam

TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết việc đầu tư xuyên suốt từ hoạt động nhà chung đến các đêm thi nhằm cùng Báo Tiền Phong nâng cao chất lượng tổ chức, bồi đắp uy tín cuộc thi đã được xây dựng gần bốn thập kỷ.

Hành trình Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành Di sản văn hóa thế giới

Hành trình Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành Di sản văn hóa thế giới

TPO - Xuyên suốt 13 năm, Bộ VHTT&DL chủ trì, hỗ trợ, phối hợp với Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Trong đó, Hải Phòng có 5/12 di sản thành phần gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, chùa Nhẫm Dương và động Kính Chủ.

Nhà thơ Phan Cung Việt qua đời

Nhà thơ Phan Cung Việt qua đời

TPO - Vì tuổi cao bệnh nặng, nhà thơ Phan Cung Việt, nguyên phóng viên Báo Tiền Phong qua đời lúc 9h19 ngày 2/11, hưởng thọ 82 tuổi.

Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: 'Chấm thi công bằng để chọn hoa hậu xứng đáng'

Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: 'Chấm thi công bằng để chọn hoa hậu xứng đáng'

TPO - Tại họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết khâu chấm thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, với đội ngũ giám khảo giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Việc lựa chọn hoa hậu dựa trên quy chế, bảo đảm công bằng, khách quan và đánh giá cả hành trình trưởng thành của thí sinh.

Bảo vật thi thư cổ trong 'Nam thiên đệ lục động'

Bảo vật thi thư cổ trong 'Nam thiên đệ lục động'

TPO - Bên trong Nam thiên đệ lục động - Động Kính Chủ (TP Hải Phòng) có hệ thống văn bia Ma Nhai khắc trên vách đá những bài thơ, văn của các bậc vua chúa, quan lại, danh sĩ từ thế kỷ XIV-XX. Hệ thống văn bia này là bảo vật quốc gia, được UNESCO ghi danh di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

4 nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn di sản Cát Bà xanh

4 nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn di sản Cát Bà xanh

TPO - Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) xác định bảo tồn di sản Quần đảo Cát Bà phải đi trước một bước, môi trường ở vị trí trung tâm, không đánh đổi môi trường, cảnh quan và tính toàn vẹn của di sản để tăng trưởng du lịch trước mắt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe