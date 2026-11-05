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Hoa hậu

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Hé lộ áo dài, áo tắm cho đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Đạt Nhi

TPO - Hoa sen trên nền lụa truyền thống và sắc hồng ánh xà cừ là những điểm nhấn của trang phục áo dài, áo tắm trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bộ sưu tập áo dài Mạch Liên Hoa có sự góp mặt của hai nhà thiết kế Ngọc Hân và Hạnh Nguyễn.

Ở phần thi áo tắm, Dery Swimwear giới thiệu ba thiết kế lấy cảm hứng từ ngọc trai và ánh sáng đại dương.

Hai bộ sưu tập cùng khai thác sắc hồng, với cách xử lý chất liệu và đường nét riêng.

Áo dài đặt điểm nhấn vào họa tiết sen thêu tay trên lụa. Trang phục áo tắm sử dụng những đường xếp nếp, chất liệu bắt sáng và phom dáng tôn đường cong.

Trong dòng chảy sáng tạo của Mạch Liên Hoa, Hoa hậu Ngọc Hân và nhà thiết kế Hạnh Nguyễn tìm cảm hứng từ những nét vẽ sen trong tranh của họa sĩ Bùi Trọng Dư - người con của Hải Phòng.

Đây là hành trình tiếp nối của sáng tạo, hình tượng quen thuộc của văn hóa Việt được tiếp cận qua hội họa đương đại trước khi chuyển thể thành trang phục.

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Bộ áo dài lấy cảm hứng từ tranh sen và thiếu nữ của họa sĩ Bùi Trọng Dư - người con của Hải Phòng.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ tinh thần phóng khoáng trong những nét vẽ là điều nhóm sáng tạo muốn khai thác.

Cánh sen, sắc sen đi vào thiết kế cùng cảm hứng về vẻ đẹp nữ tính, thanh tao, giàu sức sống. Qua đó, hai nhà thiết kế gửi gắm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, có nội lực và bản lĩnh.

Lụa truyền thống được lựa chọn làm nền cho bộ sưu tập, với sắc hồng và màu sen giữ vai trò chủ đạo.

Trên bề mặt ấy, họa tiết được thể hiện hoàn toàn bằng kỹ thuật thêu tay thủ công. Sự kết hợp giữa chất liệu, màu sắc và đường thêu tạo nên ngôn ngữ chính cho những thiết kế áo dài.

Với Mạch Liên Hoa, các nhà thiết kế muốn kể câu chuyện về sự tiếp nối của biểu tượng sen trong đời sống hôm nay.

Hình ảnh đã hiện diện lâu đời trong văn hóa Việt tiếp tục được khai thác bằng những hình thức biểu đạt mới.

Tinh thần ấy được gửi vào tên gọi bộ sưu tập, gợi một mạch sáng tạo xuyên suốt từ truyền thống đến đương đại.

Ở phần thi áo tắm, bộ sưu tập Pearlescent Bloom - Ngọc ngà tỏa sáng của Dery Swimwear lấy cảm hứng từ ngọc trai và ánh sáng đại dương. Sắc hồng ánh xà cừ được chọn làm nền màu, kết hợp chất liệu bắt sáng để nhấn vào vẻ mềm mại và sức hút trong từng chuyển động.

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Các thí sinh tập luyện cho phần thi áo tắm. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bộ sưu tập gồm ba thiết kế, tương ứng với ba tinh thần thanh lịch, rạng rỡ và kiêu hãnh.

Những đường xếp nếp là một trong các chi tiết được nhấn mạnh, đi cùng phom dáng tôn đường cong. Các thiết kế cùng chia sẻ cảm hứng về ngọc trai, đồng thời hướng đến những sắc thái thể hiện khác nhau của người mặc.

Thông điệp mà các nhà thiết kế gửi gắm là vẻ đẹp của người phụ nữ được tạo nên từ sự tự tin, bản lĩnh và dấu ấn cá nhân.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #áo dài Mạch Liên Hoa #áo tắm DERY SWIMWEAR #Ngọc Hân #Hạnh Nguyễn #trang phục hoa hậu #Pearlescent Bloom

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