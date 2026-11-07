Cô gái 13 tuổi chinh phục Hàn Quốc chỉ sau một ngày

TPO - Bông hồng lai OA của nhóm nhạc A2O Lite sinh năm 2013, vừa ra mắt đã nhận vô số lời khen. Ngoại hình của OA giống hàng loạt biểu tượng nhan sắc nổi tiếng thế giới.
TPO - Bị chê kịch bản phi lý, lạm dụng cảnh nóng, cổ xúy ngoại tình và hạ thấp phụ nữ, "Chị chị em em 3" vẫn thu hút khán giả, tiến sát mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Thành công thương mại giữa làn sóng tranh cãi đặt ra câu hỏi về sức mạnh truyền thông, thị hiếu khán giả và chất lượng phim Việt.
TPO - Hơn chục phim Việt đã và dự kiến ra rạp trong quý IV, nhưng cơ hội giữ suất chiếu không chia đều. Nhà rạp có thể điều chỉnh lịch từng ngày theo sức mua, trong khi giới chuyên môn nhận định khó có thêm cú bùng nổ như “Trại buôn người”.
TPO - Jang Wonyoung (IVE) phủ nhận cố tình né tránh lời chào áp má của lãnh đạo Bulgari tại sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc. Tranh cãi khiến nữ ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử, cũng như làm dấy lên thảo luận về khác biệt văn hóa và ranh giới tiếp xúc cơ thể.
TPO - Nghệ sĩ Vân Dung thổ lộ chưa bao giờ đảm nhận vai diễn tình cảm táo bạo như trong bộ phim "Án mạng karaoke". Đó là thách thức nhưng cũng kích thích cảm hứng làm nghề cho nữ diễn viên.
TPO - Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi đảm nhận nhân vật Hoàng hậu Nam Phương trong dự án "Hoàng hậu cuối cùng". Ê-kíp làm phim thừa nhận ngọc nữ là "phương án cuối cùng" của họ khi gặp khó khăn trong quá trình tuyển chọn.
TPO - Bộ phim tài liệu "Ask E. Jean" thu hút chú ý khi khắc họa chân dung E. Jean Carroll, người phụ nữ hai lần thắng kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các vụ việc liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục và phỉ báng.
TPO - Sau Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục công bố S.T Sơn Thạch là nghệ sĩ khách mời biểu diễn tại đêm chung kết toàn quốc diễn ra 7/11. Sự xuất hiện của nam ca sĩ từng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai được kỳ vọng mang đến màu sắc sôi động cho sân khấu.
TPO - Quy tụ Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young, “The Remarried Empress” được kỳ vọng trở thành bom tấn tình cảm giả tưởng mới của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh diễn xuất và bối cảnh xa hoa, bộ phim vấp phải những ý kiến trái chiều về tạo hình, kỹ xảo và cảnh thân mật táo bạo.
TPO - Từng dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Huế, MC Đức Bảo tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm thi quyết định của Hoa hậu Việt Nam 2026. Đồng hành với anh là MC Khánh Vy, gương mặt quen thuộc của VTV.
TPO - Hoắc Kiến Hoa hiếm hoi chia sẻ lại quãng thời gian căng thẳng trong sự nghiệp. Vì quá nhập tâm vào vai diễn, anh hành động bất thường khiến Lâm Tâm Như sợ hãi.
TPO - Sau hành trình rèn luyện qua bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn nước rút, tập luyện 12-13 tiếng/ngày để chuẩn bị cho đêm chung kết 7/11 tại Hải Phòng.
TPO - Kinh phí thấp và không ra rạp rình rang, “Wicker” lặng lẽ thắng lớn tại phòng vé nhờ câu chuyện tình yêu khác thường, hài hước và châm biếm những định kiến về hôn nhân. Phim còn gây chú ý bởi những cảnh tình dục táo bạo giữa hai nhân vật chính do Olivia Colman và Alexander Skarsgård thủ vai.
TPO - Vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành tâm điểm tại sự kiện của giải Rồng Xanh ngày 3/11 nhờ màn đối đáp hài hước, cũng như chia sẻ về công việc và gia đình.
Đồng hành cùng The Vienna Concert 2026 với chủ đề The Horizon of Vienna, diễn ra tối 7/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, VPBank Private mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội thưởng thức những kiệt tác âm nhạc hàn lâm thế giới trong không gian nghệ thuật đẳng cấp.
TPO - Bộ phim "Đội bóng nữ Thiếu Lâm" là tác phẩm ăn khách nhất mùa hè tại Trung Quốc, nhưng vướng tranh cãi về chất lượng. Mới đây, phim nhận được đánh giá kém từ các chuyên gia nước ngoài.
TPO - Võ Điền Gia Huy trở lại sự kiện điện ảnh sau thời gian tạm gác công việc vì mẹ qua đời. Tại buổi ra mắt “Bò sữa bay”, nam diễn viên chia sẻ những đêm quay cảnh rượt đuổi ở Mộc Châu và trải nghiệm cùng các bạn diễn.