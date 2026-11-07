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Chân dung nhân sự được giao phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai

Hà Minh

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định giao PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai, đảm nhiệm công việc phụ trách, điều hành bệnh viện kể từ ngày 6/11/2026, cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới.

Theo Quyết định số 3448/QĐ-BYT ký ngày 6/11/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giao PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách và điều hành hoạt động của bệnh viện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc phân công nhiệm vụ này được thực hiện sau khi PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026.

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PGS.TS Vũ Văn Giáp phụ trách, điều hành
﻿bệnh viện Bạch Mai.

Như vậy, ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai hiện có 3 thành viên, gồm PGS.TS Vũ Văn Giáp phụ trách, điều hành bệnh viện; PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc và TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng.

PGS.TS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977, có gần 25 năm hoạt động trong lĩnh vực y tế. Ông được đào tạo chuyên sâu về Nội khoa, đặc biệt là chuyên ngành Nội Hô hấp.

Năm 2001, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Thái Nguyên. Bốn năm sau, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Nội khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội và đến năm 2013 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Nội Hô hấp.

Trong quá trình đào tạo và nghiên cứu, năm 2010, ông có thời gian thực tập khoa học tại Trung tâm Viện - Trường Nancy (Cộng hòa Pháp). Năm 2016, ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư.

PGS.TS Vũ Văn Giáp bắt đầu công tác tại Bệnh viện Bạch Mai với vai trò bác sĩ Khoa Hô hấp. Giai đoạn 2017-2022, ông giữ cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, đồng thời tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ năm 2019, ông đảm nhiệm thêm công tác quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược Bạch Mai được thành lập, ông được giao giữ chức Viện trưởng.

Tháng 12/2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hô hấp

Bên cạnh công tác quản lý, PGS.TS Vũ Văn Giáp có nhiều năm nghiên cứu, điều trị các bệnh lý hô hấp, trong đó tập trung vào hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), lao và các bệnh lý hô hấp mạn tính khác.

Ông có khoảng 80 bài báo khoa học và 20 chương sách, đồng thời từng tham gia các hội đồng, ủy ban chuyên môn cấp quốc gia của Việt Nam về kháng kháng sinh và xây dựng hướng dẫn điều trị bệnh hô hấp.

Từ năm 2017, ông tham gia hoạt động nghiên cứu tại Đại học Sydney (Australia) với vai trò nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Trong khuôn khổ hợp tác này, ông đảm nhiệm vai trò nghiên cứu viên chính trong nhiều đề tài và thử nghiệm lâm sàng liên quan đến bệnh hô hấp, bao gồm lao, COPD, hen phế quản và các chương trình hỗ trợ cai thuốc lá.

PGS.TS Vũ Văn Giáp cũng phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội và các đối tác quốc tế triển khai những nghiên cứu về tình trạng kháng kháng sinh, nhiễm trùng Aspergillus, cũng như cải thiện năng lực chẩn đoán và quản lý các bệnh nấm xâm lấn tại Việt Nam.

Trong vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hô hấp Việt Nam, ông tham gia xây dựng và triển khai nhiều sáng kiến nghiên cứu chuyên ngành. Một số kết quả nghiên cứu được giới thiệu là có đóng góp vào việc điều chỉnh các hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và thực hành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Về ghi nhận học thuật quốc tế, tháng 2/2025, ông được Đại học Sydney phong chức danh Phó Giáo sư. Đến tháng 9/2026, ông tiếp tục được trường này bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư danh dự, ghi nhận những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và các chương trình hợp tác y tế giữa Australia và Việt Nam.

Tham gia định hướng phát triển chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai

Trên cương vị Phó Giám đốc, PGS.TS Vũ Văn Giáp tham gia đề xuất và triển khai các định hướng phát triển chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2025-2030.

Trong đó, bệnh viện xác định 6 trụ cột phát triển gồm: triển khai hiệu quả đề án ghép đa tạng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh; ứng dụng kỹ thuật gen trị liệu; phát triển công nghệ tế bào gốc trong điều trị; ứng dụng phẫu thuật robot; và sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất các sản phẩm, thiết bị y tế.

Các định hướng này tập trung vào việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời mở rộng năng lực chuyên môn và nghiên cứu của bệnh viện.

Việc được giao phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 6/11/2026 đánh dấu nhiệm vụ quản lý mới của PGS.TS Vũ Văn Giáp, trong bối cảnh bệnh viện đang thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau khi Giám đốc bệnh viện được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

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#Bệnh viện Bạch Mai #Vũ Văn Giáp #Đào Hồng Lan #Bộ Y tế #Bệnh hô hấp

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