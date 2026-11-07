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Xã hội

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'Chốt' tăng trưởng năm 2027 từ 10%, GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Kiểm soát lạm phát, làm mới các động lực tăng trưởng

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 7/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với tổng số 467/469 (93,4%) đại biểu tán thành.

Nghị quyết nêu rõ năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng gắn với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân cả nước từ 10%/năm trở lên.

Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8%, phấn đấu đạt 4%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,2%; GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD

Trong khi đó, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế là 1,18 triệu doanh nghiệp.

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Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Như Ý

Về văn hóa xã hội, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 96,7%.

Tại các địa phương, mục tiêu tăng trưởng GRDP với thành phố Hà Nội là 11,1%; TPHCM là 10,4, thành phố Hải Phòng là 13%. Trong khi đó, một số địa phương tăng trưởng dưới 10%, như Sơn La là 9,3, Quảng Trị và Quảng Ngãi là 9, Đồng Tháp 8,7%…

Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị, đồng thời đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Trong đó, Quốc hội lưu ý tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

“Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn”, Quốc hội nêu rõ.

Trên cơ sở đó, cần cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật, có giải pháp phù hợp, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư

Quốc hội cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; xử lý dứt điểm quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo; không để chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến. (Ảnh: QH)

Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền, nhất là cấp xã, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư. Xây dựng, triển khai hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Quốc hội nhấn mạnh là phải tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Tập trung đầu tư, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch, nhất là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bắc - Nam phía Tây và các trục Đông - Tây quan trọng; đường ven biển; các tuyến đường vành đai kết nối liên vùng.

Phát triển hệ thống cảng biển cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế, các tuyến vận tải thủy trọng yếu. Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do... theo phong trào, gây lãng phí.

Nghị quyết được thông qua cũng yêu cầu tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe Nhân dân; phát triển thị trường lao động hiện đại.

Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; tổ chức thành công APEC 2027…

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#GDP năm 2027 #tăng trưởng kinh tế #Quốc hội Việt Nam #kế hoạch kinh tế #GDP bình quân đầu người #ổn định kinh tế vĩ mô #Nghị quyết Quốc hội

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