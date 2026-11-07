Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Hà Nội, TPHCM và 4 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ ngày 2 đến 6/11), tại Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Long đã diễn ra các Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 6/11, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Văn phòng UBND thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo báo Quảng Ninh, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Hà, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố;

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với các ông: Vũ Sơn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bùi Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh trao quyết định cho ông Hoàng Trung Kiên, tân Chánh Văn phòng UBND thành phố. Ảnh: Báo Quảng Ninh



Sáng 5/11, tại Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 3429-QĐ/TU ngày 2/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Nguyễn Thái Nhàn - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội - đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội để giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Trước đó, tại Quyết định số 423-QĐNS/TW ngày 28/10/2026, Ban Bí thư đã chuẩn y ông Nguyễn Thái Nhàn - Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội - tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định cho ông Nguyễn Thái Nhàn. Ảnh: P.H.

Theo Quyết định số 3393-QĐ/TU ngày 30/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội - thôi biệt phái giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Tại Quyết định số 3438-QĐ/TU ngày 3/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y bà Đặng Thị Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 3397-QĐ/TU ngày 30/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 3439-QĐ/TU ngày 3/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y ông Lê Minh Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Xuân Phương - giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 3396-QĐ/TU ngày 30/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định ông Trần Thanh Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030, điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: P.H.



Sáng cùng ngày, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Theo báo Sài Gòn Giải phóng, tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Võ Văn Thật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn.



Ông Võ Văn Thật sinh ngày 1/11/1976, quê xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ (cũ), TPHCM. Ông có trình độ cử nhân Giáo dục chính trị, cử nhân Lịch sử, tiến sĩ Lịch sử Việt Nam; cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, ông là Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sài Gòn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định đến ông Võ Văn Thật. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng.



Chiều 4/11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định phân công, điều động ông Nguyễn Quang Phúc – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phân công, điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Thưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động ông Trần Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Giáp đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố.

Điều động ông Lê Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố.

Cũng trong chiều 4/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động, chỉ định ông Vũ Khắc Lịch – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trường Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thụy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lưu Văn Thụy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghi Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Quốc Thưởng, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Chiều 4/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thống nhất cho ông Đặng Văn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11/2026 và giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (phải) trao quyết định, tặng hoa ông Đặng Văn Chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng quyết định điều động bà Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đến công tác tại đảng bộ phường Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng quyết định điều động ông Vũ Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Tân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Tân nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức vụ có liên quan, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng quyết định điều động bà Võ Thị Phương Diệu - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, để Chủ tịch HĐND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Nội vụ Vĩnh Long công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Kim Vui - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, kể từ ngày 4/11/2026.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

Sáng 2/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định:

Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lường Đức Thắng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Công nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Văn Thọ - Giám đốc Sở Công Thương, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Bá Chính - Phó Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Phạm Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.