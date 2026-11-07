Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

TPO - Dự báo khoảng đêm 8/11, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển mưa dông. Sau đó khoảng 12/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến trời rét kéo dài.

Trước khi đón không khí lạnh, hôm nay (7/11), miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao. Trời có lúc có mưa vào buổi sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo từ đêm mai (8/11), khối không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc từ ngày 8/11 đến sáng 9/11. Từ đêm 8/11, vùng núi chuyển rét. Từ ngày 9/11, khu vực trung du và đồng bằng chuyển rét.

Dự báo sau đó, khoảng ngày 12/11, không khí lạnh tăng cường, tiếp tục gây mưa rét cho khu vực miền Bắc.

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh liên tiếp

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, riêng Khánh Hoà – Bình Thuận cũ trong chiều tối nay có lúc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục tăng cường, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-450mm, có nơi trên 700mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cũng có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi mưa rất to trên 400mm.

Tây Nguyên hôm nay tiếp tục chuỗi ngày ít mưa, nắng nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối nay có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.