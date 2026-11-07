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Nỗi lo lớn ở Đông Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk

Nguyễn Hoài

TPO - Dù đang mùa mưa, các hồ chứa tại khu vực Đông Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk chỉ đạt 20-40% dung tích – thấp nhất cả nước, cho thấy sự khắc nghiệt của hiện tượng siêu El Nino đang diễn ra.

Hầu hết hồ chứa “khát nước”

Theo ông Mai Văn Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El Nino xuất hiện từ tháng 6/2026 và đạt mức rất mạnh từ giữa tháng 9.

Trong điều kiện El Nino, nền nhiệt thường có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi lượng mưa ở một số khu vực có thể thiếu hụt, làm gia tăng bốc hơi và gây bất lợi cho quá trình bổ sung nguồn nước.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, nền nhiệt cả nước trong các tháng 8–10 cao hơn trung bình nhiều năm, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới ít, lượng mưa tại nhiều khu vực thấp. Trong đó, tháng 10 vừa qua là tháng 10 nóng nhất nước ta trong chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1961.

Theo ông Khiêm, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bổ sung nước cho các hồ chứa trước khi bước vào mùa khô.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tính đến đầu tháng 11/2026, dung tích các hồ chứa lớn có sự phân hóa khá rõ giữa các khu vực.

Cụ thể, các hồ lớn tại Bắc Bộ đạt khoảng 83–98% dung tích thiết kế, khu vực Thanh Hóa–Hà Tĩnh đạt 84–93%, Tây Nguyên đạt 80–90%, Nam Bộ đạt 65–90%.

Đáng lưu ý, khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, dung tích hồ chỉ đạt 45–75%, riêng phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk chỉ đạt 20–40%.

“Đây là những khu vực cần theo dõi sát khả năng tích nước trong thời gian còn lại của mùa mưa”, ông Khiêm lưu ý và cho biết thêm, so với năm 2023, cũng là năm chịu tác động của El Nino, dung tích hiện tại của các hồ phổ biến chỉ bằng 80–90%.

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Hồ Nước Trong của Quảng Ngãi đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn nước. Ảnh: Hải Phong.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 11–12/2026, lượng mưa trên cả nước dự kiến phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Dòng chảy đến hồ tại Bắc Bộ có thể thiếu hụt 25–40%, tại Trung Bộ và Nam Bộ thiếu hụt 30–50%, có hồ thiếu hụt trên 65%.

Dòng chảy suy giảm được nhận định sẽ làm hạn chế khả năng tích đầy hồ vào cuối mùa lũ, làm tăng nguy cơ không bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và phát điện trong mùa khô.

ĐBSCL khả năng đối mặt với khô hạn kỷ lục

Theo lãnh đạo Cục Khí tượng Thuỷ văn, đối với Đồng bằng sông Cửu Long, cần chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn ở mức tương tự mùa khô 2015-2016 và 2019–2020. Đây là hai mùa khô có xâm nhập mặn kỷ lục tại khu vực này.

Tuy nhiên, ông Khiêm cũng lưu ý, đây là nhận định về nguy cơ để các bộ, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị phương án ứng phó. Mức độ và phạm vi ảnh hưởng cụ thể còn phụ thuộc vào diễn biến mưa, dòng chảy, nguồn nước thượng nguồn và công tác vận hành các công trình thủy lợi trong thời gian tới.

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Ông Mai Văn Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn.

Lãnh đạo Cục Khí tượng Thuỷ văn chia sẻ, để ứng phó với El Nino, các bộ, ngành và địa phương cần căn cứ vào thông tin dự báo khí tượng thủy văn, dự báo El Nino và kịch bản nguồn nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Từ đó chủ động xây dựng phương án ứng phó theo kịch bản El Nino rất mạnh và kéo dài đến giữa năm 2027. Trong đó, cần rà soát kế hoạch sản xuất, cơ cấu mùa vụ và nhu cầu sử dụng nước phù hợp với khả năng nguồn nước thực tế.

Đối với công tác quản lý, vận hành hồ chứa, cần theo dõi sát dòng chảy, lượng nước tích trữ và nhu cầu sử dụng để điều hành hồ, liên hồ phù hợp. Ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt, cân đối nước cho nông nghiệp, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu, chủ động phương án thiếu nước, xâm nhập mặn tại các vùng trọng điểm.

Bên cạnh đó, ngành năng lượng cần chuẩn bị giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng năm 2027 được dự báo sẽ đến sớm và gay gắt hơn bình thường.

Người dân và các cơ sở sản xuất cần sử dụng nước tiết kiệm, theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo và hướng dẫn của địa phương để chủ động kế hoạch sử dụng nước.

“Các phương án ứng phó cần được chuẩn bị sớm và điều chỉnh theo từng giai đoạn. Chủ động cân đối nguồn nước ngay từ cuối mùa mưa sẽ giúp giảm áp lực khi bước vào cao điểm mùa khô”, ông Khiêm nói.

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#El Nino #xâm nhập mặn #khô hạn

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