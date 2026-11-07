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Đắk Lắk mở dư địa đầu tư từ nguồn chất thải chăn nuôi

Nguyễn Thảo

TPO - Đắk Lắk mỗi năm phát sinh hơn 4 triệu tấn chất thải chăn nuôi và hơn 1 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp. Đây vừa là áp lực môi trường, vừa là nguồn nguyên liệu tiềm năng cho các dự án xử lý, tái chế, sản xuất phân bón hữu cơ.

Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Ngày 6/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cùng các đơn vị tổ chức Diễn đàn “Phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững gắn với bảo vệ môi trường khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

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Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Đắk Lắk đang chuyển mạnh từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Theo báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, đến cuối tháng 10/2026, tổng đàn vật nuôi chính của tỉnh ước đạt hơn 23,4 triệu con. Toàn tỉnh hiện có 66 dự án chăn nuôi được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, 30 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng diện tích sử dụng đất hơn 1.350 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 4.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đóng góp khoảng 30% giá trị sản xuất toàn ngành chăn nuôi. Với lợi thế kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giai đoạn 2026 - 2030, Đắk Lắk định hướng phát triển các vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung, gắn với chế biến và xuất khẩu.

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Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại diễn đàn.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk xác định rõ quan điểm phát triển: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chăn nuôi phải đi đôi với an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao sinh kế bền vững cho người dân.

Biến chất thải thành tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Bài toán đáng chú ý của Đắk Lắk hiện nay là xử lý lượng chất thải khổng lồ phát sinh từ hoạt động chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

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Một trang trại chăn nuôi ở xã Ea Knôp, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết, mỗi năm tỉnh phát sinh hơn 4 triệu tấn chất thải chăn nuôi và hơn 1 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp. Trong khi đó, địa phương có hơn 835 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, nhu cầu phân bón hằng năm trên 2 triệu tấn.

Theo bà Thủy, đây là nguồn nguyên liệu và dư địa lớn để thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ. Hướng đi này không chỉ giảm áp lực xử lý chất thải mà còn tạo nguồn đầu vào phục vụ sản xuất, gia tăng giá trị kinh tế.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp như đã làm việc với sở, tìm hiểu cơ hội đầu tư nhà máy chế biến phụ phẩm, chất thải chăn nuôi. Địa phương hoan nghênh và khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, việc tái chế, tái sử dụng chất thải phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm. Theo Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiệu quả bảo vệ môi trường cần được đánh giá qua vận hành thực tế, không chỉ căn cứ vào thiết kế hay công suất hệ thống xử lý.

Chẳng hạn, nước thải sau xử lý dùng để tưới cây phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, phù hợp với nhu cầu tưới và diện tích tiếp nhận. Nếu sử dụng vượt khả năng hấp thụ của đất, nguy cơ tích tụ và phát tán chất ô nhiễm vẫn có thể xảy ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng các cơ quan Trung ương, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng nhận diện những điểm nghẽn về công nghệ, cơ chế, chính sách, từ đó đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi xanh, tuần hoàn và hiện đại.

Tỉnh cam kết tiếp thu kết quả diễn đàn để cụ thể hóa vào Chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp.

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#kinh tế #chăn nuôi #bảo vệ môi trường #nông nghiệp #Đắk Lắk

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