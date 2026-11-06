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Đồng Nai sẽ đề nghị UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới

Văn Quân

TPO - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố đặt ra là khẩn trương xây dựng đề án trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới.

Ngày 6/11, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, UBND TP.Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP.Đồng Nai quản lý.

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Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Sau khi tiếp nhận Đồng Nai sẽ triển khai ngay 5 nhiệm vụ để bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Cát Tiên.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhìn nhận, Vườn quốc gia Cát Tiên có vị trí đặc biệt trong không gian sinh thái phương Nam, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm, điều tiết nguồn nước, bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai và duy trì cân bằng sinh thái khu vực.

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Các lãnh đạo Đồng Nai và Lâm Đồng tại buổi lễ công bố chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai quản lý.

Đây là vùng lõi quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, với hơn 1.600 loài thực vật và hơn 1.700 loài động vật hoang dã. Vườn quốc gia Cát Tiên từng bước khẳng định giá trị quốc tế khi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2001; khu đất ngập nước Bàu Sấu được công nhận là khu Ramsar năm 2005.

Vườn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012 và trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế năm 2024.

Lãnh đạo TP.Đồng Nai khẳng định, tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ là tiếp nhận quản lý một diện tích rừng mà còn là trách nhiệm gìn giữ tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia cho các thế hệ mai sau.

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Các đại biểu chứng kiến hoạt động tái thả các cá thể nai trở về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố đặt ra là khẩn trương xây dựng đề án trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới. Đồng thời, thành phố sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng, lấn chiếm đất và săn bắt động vật hoang dã.

Đồng Nai cũng sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình bảo tồn, quản lý rừng bền vững, tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ động vật hoang dã với thông điệp “Không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ thịt động vật hoang dã.

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Các đại biểu tham quan vườn cây tự nhiên cổ thụ tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Công tác bảo vệ rừng sẽ gắn với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống người dân vùng đệm thông qua phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, đào tạo nghề và tạo việc làm. Qua đó, người dân trở thành lực lượng đồng hành trong gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

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Một vài cá thể động vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên.
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Một vài mảng thực vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích gần 72 ngàn ha, có địa hình đa dạng, đan xen núi, sông, bàu, đầm, đồng thời có nhiều sinh cảnh rừng khác nhau đặc trưng cho khu vực miền Đông Nam bộ.

Nơi đây có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học cao với trên 1,7 ngàn loài động vật đang sinh sống, trong đó có nhiều loài động, thực vật quý hiếm như bò tót, nai, voi, chà vá chân đen, vượn đen má vàng, cu li nhỏ, heo rừng; các loài chim như: công, trĩ…

Bên cạnh đó còn có hơn 1,6 ngàn loài thực vật quý hiếm như gõ đỏ, cẩm lai, giáng hương, các loài cây họ dầu...

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#Đồng Nai #Vườn quốc gia Cát Tiên #Lâm Đồng #Bình Phước #Bộ Nông nghiệp và Môi trường

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