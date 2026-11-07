Lâm Đồng tập huấn phân loại rác tại nguồn

TPO - 70 tuyên truyền viên tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được tập huấn kỹ năng phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ngày 6/11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn truyền thông về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phòng, chống rác thải nhựa cho 70 tuyên truyền viên tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

Tại chương trình, các học viên được phổ biến những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, thực trạng phát sinh rác thải sinh hoạt, quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại địa phương.

Đặc biệt, các tuyên truyền viên được hướng dẫn cách phân loại rác ngay tại hộ gia đình, tận dụng những vật dụng có thể tái sử dụng, tái chế, qua đó giảm lượng chất thải đưa ra môi trường.

Bên cạnh đó, chương trình tập trung làm rõ tác động của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người; khuyến khích người dân hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần và ưu tiên các vật dụng thân thiện với môi trường.

Không chỉ tiếp thu kiến thức, các học viên còn trao đổi những tình huống thường gặp khi tuyên truyền tại khu dân cư, chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, từng bước hình thành ý thức phân loại rác tại nguồn.

Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn, Hội LHPN Việt Nam mong muốn phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt trong việc đưa kiến thức bảo vệ môi trường đến từng gia đình, khu dân cư; góp phần lan tỏa lối sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, hướng tới xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp tại khu vực Đà Lạt.