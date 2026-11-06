Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giảm thuế xăng, hạ giá điện: Thúc đẩy tăng trưởng ra sao?

Việt Linh

TPO - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, áp lực giá cả vẫn hiện hữu. Việc giảm thuế xăng về 0% và hạ giá điện 2% được kỳ vọng góp phần giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bài toán ứng phó với những cú sốc năng lượng vẫn cần giải pháp căn cơ hơn.

Giảm áp lực giá cả, hỗ trợ doanh nghiệp

Từ ngày 1/11, hai chính sách giảm thuế xăng và giảm giá điện cùng có hiệu lực. Theo đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0%, trong khi giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%.

Động thái này được đưa ra khi mặt bằng giá vẫn chịu sức ép từ nhiều yếu tố, trong đó có biến động giá nhiên liệu và chi phí năng lượng. Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước. Riêng giá nhiên liệu tăng 13,09% - thuộc nhóm đóng góp mức tăng cao, tác động mạnh nhất đến chỉ số chung.

gia-xang-dau.jpg
Từ ngày 1/11, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Ảnh minh họa.

Trao đổi với PV Tiền Phong, GS, TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội - nhận định, việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% là những quyết định tích cực, thiết thực, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải cân đối nhiều khoản chi phí, tìm kiếm đơn hàng và bảo đảm vốn lưu động, việc giảm trực tiếp chi phí đầu vào sẽ giúp doanh nghiệp có thêm dư địa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, mức hưởng lợi cụ thể sẽ khác nhau tùy cơ cấu chi phí của từng doanh nghiệp. "Chẳng hạn, với một doanh nghiệp có tổng chi phí sản xuất 1 tỷ đồng mỗi tháng, trong đó tiền điện chiếm 100 triệu đồng, nếu đơn giá điện thực tế giảm 2% và các yếu tố khác không đổi, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 0,2% tổng chi phí", ông Quốc Anh phân tích.

Những doanh nghiệp sử dụng nhiều điện sẽ cảm nhận tác động rõ hơn, trong khi với các doanh nghiệp có chi phí chủ yếu nằm ở nguyên vật liệu, nhân công hoặc lãi vay, mức hỗ trợ này sẽ khiêm tốn hơn.

Tương tự, với xăng, lợi ích có thể tính trực tiếp qua lượng nhiên liệu mua vào. Dù vậy, mức hưởng lợi còn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu sử dụng và thời điểm mua; với doanh nghiệp thuê vận tải, tác động còn phụ thuộc việc nhà cung cấp có điều chỉnh giá cước hay không.

Ông Quốc Anh cho rằng, giảm giá điện và thuế xăng tạo thêm dư địa để doanh nghiệp giữ ổn định giá bán, cải thiện khả năng cạnh tranh và duy trì đơn hàng, nhưng chưa đủ tạo chuyển biến lớn trên toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi chi phí sản xuất còn chịu tác động của nhiều yếu tố như nguyên liệu, lao động, logistics, lãi vay và sức mua thị trường.

Khoản tiết kiệm từ năng lượng có thể giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực, nhưng chưa thể tự giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, vốn bị đọng trong hàng tồn kho hay khách hàng chậm thanh toán.

Thêm dư địa cho tăng trưởng

Bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê, Bộ Tài chính - đánh giá việc điều chỉnh giảm giá điện và xăng dầu trong thời điểm hiện nay là động thái tích cực, kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Theo bà Oanh, điện sinh hoạt có quyền số 4,81%, xăng dầu có quyền số 4,53% trong rổ hàng hóa và dịch vụ tính CPI. Như vậy, riêng hai nhóm mặt hàng này chiếm 9,34% quyền số CPI. Biến động giá điện và xăng dầu vì thế có ảnh hưởng đáng kể đến mặt bằng giá tiêu dùng.

Việc giảm giá hai mặt hàng sẽ góp phần hạn chế áp lực tăng CPI trong những tháng cuối năm, đồng thời hỗ trợ ổn định kỳ vọng lạm phát. Đặc biệt, với xăng dầu, tác động không chỉ trực tiếp đến chi phí đi lại mà còn lan tỏa qua hoạt động vận tải, lưu thông và phân phối hàng hóa. Khi giá nhiên liệu giảm, chi phí vận chuyển có điều kiện giảm theo, góp phần hạn chế áp lực tăng giá của các hàng hóa, dịch vụ khác.

Ở góc độ doanh nghiệp, giá điện giảm sẽ hỗ trợ các ngành sử dụng nhiều điện như công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng và một số ngành dịch vụ. Trong khi đó, giảm giá xăng dầu tạo điều kiện tiết giảm chi phí vận tải, logistics và lưu thông hàng hóa.

anh-man-hinh-2026-10-17-luc-105305.png
Giá điện chính thức giảm 2% từ ngày 1/1, lần đầu sau gần 20 năm. Ảnh minh họa.

Bà Nguyễn Thu Oanh cho rằng khi chi phí đầu vào giảm, doanh nghiệp có thêm điều kiện cải thiện hiệu quả hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Việc tiết giảm chi phí cũng góp phần hạn chế áp lực tăng giá thành sản phẩm và giá bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

Tuy nhiên, mức độ tác động đến mặt bằng giá tiêu dùng còn phụ thuộc vào diễn biến giá các hàng hóa, dịch vụ khác và khả năng chuyển phần chi phí đầu vào tiết giảm thành mức giảm giá bán trên thị trường.

Xem thêm

#giảm thuế xăng #giá điện giảm #kiểm soát lạm phát #CPI 2026 #năng lượng Việt Nam

Cùng chuyên mục

Techcombank kết nối giải pháp tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp biên mậu Việt – Trung

Techcombank kết nối giải pháp tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp biên mậu Việt – Trung

Trong bối cảnh giao thương Việt – Trung tiếp tục mở rộng về quy mô và dịch chuyển theo hướng chính ngạch, doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK), đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực quản trị tài chính và vận hành. Tại Lạng Sơn, cửa ngõ giao thương quan trọng giữa hai nước, Techcombank đã tổ chức hội thảo kết nối thông tin thị trường, chính sách với các giải pháp tài chính thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả giao thương.

EVNNPC tăng cường phối hợp phát triển nguồn, lưới điện, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Điện Biên

EVNNPC tăng cường phối hợp phát triển nguồn, lưới điện, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Điện Biên

Ngày 04/11/2026, tại tỉnh Điện Biên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị về công tác cung ứng điện, đầu tư xây dựng lưới điện, phát triển và giải tỏa nguồn điện – phối hợp vận hành với các chủ đầu tư nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Long xin từ nhiệm

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Long xin từ nhiệm

TPO - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long Cô Gia Thọ cùng 3 người thân trong gia đình là em gái, con trai và con gái đã gửi đơn từ nhiệm, dự kiến được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường vào tháng 12.

Vietnam Post: Từ thương hiệu quốc gia đến giá trị kết nối cộng đồng

Vietnam Post: Từ thương hiệu quốc gia đến giá trị kết nối cộng đồng

Ba kỳ liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam, dịch vụ bưu chính chuyển phát Vietnam Post tiếp tục khẳng định uy tín trên hành trình đổi mới. Đằng sau sự ghi nhận ấy là mạng lưới phục vụ rộng khắp, quá trình ứng dụng công nghệ và nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, doanh nghiệp.

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

TPO - Sáng nay (6/11), sau 2 ngày tăng mạnh, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra về mốc 141 triệu đồng/lượng.

TP. HCM 'lỡ hẹn' bàn giao mặt bằng cao tốc, nhà thầu phải điều chuyển bớt thiết bị

TP. HCM 'lỡ hẹn' bàn giao mặt bằng cao tốc, nhà thầu phải điều chuyển bớt thiết bị

Dù UBND TP. Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026, tuy nhiên đến tháng 11, một số thủ tục bồi thường tại xã Tân Nhựt vẫn chưa hoàn tất. Mặt bằng chưa được bàn giao khiến nhiều nhà thầu thiếu công địa, phải điều chuyển thiết bị, nhân lực và đứng trước nguy cơ gián đoạn thi công.

Cuối năm nay là thời điểm thích hợp để mua nhà đất

Cuối năm nay là thời điểm thích hợp để mua nhà đất

TPO - Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho rằng, cuối năm nay là thời điểm thích hợp để mua nhà đất, nhưng người mua phải xây dựng phương án tài chính an toàn, đánh giá kỹ pháp lý dự án và lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Nasdaq chỉ mất 6 phút để xóa sạch thành quả Phố Wall

Nasdaq chỉ mất 6 phút để xóa sạch thành quả Phố Wall

TPO - Chỉ một ngày sau đà tăng nhờ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, Phố Wall bất ngờ đảo chiều. Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và bán dẫn khiến hàng nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường bị thổi bay, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại triển vọng chi tiêu cho AI.

Thách thức lớn nhất hiện nay của dự án giao thông trọng điểm APEC 2027

Thách thức lớn nhất hiện nay của dự án giao thông trọng điểm APEC 2027

TPO - Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt của đảo Phú Quốc (An Giang), hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trường, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm gồm tuyến tàu điện nhẹ, đường ĐT.975 và Đại lộ APEC, chậm nhất ngày 30/6/2027 phải hoàn thành. Đây là 3 tuyến giao thông quan trọng, kết nối sân bay Phú Quốc với khu vực Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe