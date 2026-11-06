Vietnam Post: Từ thương hiệu quốc gia đến giá trị kết nối cộng đồng

Ba kỳ liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam, dịch vụ bưu chính chuyển phát Vietnam Post tiếp tục khẳng định uy tín trên hành trình đổi mới. Đằng sau sự ghi nhận ấy là mạng lưới phục vụ rộng khắp, quá trình ứng dụng công nghệ và nỗ lực đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, doanh nghiệp.

Mạng lưới rộng khắp, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ

Năm 2026, dịch vụ bưu chính chuyển phát của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam, sau các kỳ xét chọn năm 2022 và 2024. Chương trình xét chọn dựa trên các tiêu chí về chất lượng, đổi mới, sáng tạo và năng lực tiên phong. Sự ghi nhận qua ba kỳ liên tiếp đánh dấu những nỗ lực của Vietnam Post trong phát triển dịch vụ.

Trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, năng lực chuyển phát được nhìn nhận trên nhiều phương diện: tốc độ, độ phủ, khả năng phục vụ khách hàng lớn và đáp ứng các nhu cầu khác nhau của thị trường. Chính trong yêu cầu ấy, giá trị của một mạng lưới bưu chính rộng khắp càng được thể hiện rõ.

Hệ thống chia chọn bưu gửi tự động của Vietnam Post góp phần nâng cao năng suất khai thác, tối ưu quy trình xử lý và chất lượng dịch vụ chuyển phát

Vận chuyển bưu gửi bằng đường sắt góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, phục vụ hoạt động kết nối và lưu thông hàng hóa

Vietnam Post hiện có hơn 13.000 điểm phục vụ trên toàn quốc, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo. Cùng với hệ thống Bưu điện xã, phường, mạng lưới này tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ và tổ chức chuyển phát hàng hóa tới nhiều địa bàn.

Từ góc độ xã hội, ý nghĩa của sự kết nối nằm ở khả năng đưa dịch vụ đến gần người sử dụng. Đối với doanh nghiệp, đó là điều kiện hỗ trợ mở rộng kênh phân phối; đối với người dân, đó là sự thuận tiện trong trao đổi và tiếp nhận hàng hóa. Mạng lưới phục vụ vì vậy vừa là lợi thế hoạt động, vừa là nền tảng để Vietnam Post phát huy vai trò kết nối cộng đồng.

Công nghệ nâng cao giá trị của mạng lưới

Độ phủ chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi đi cùng chất lượng phục vụ. Vietnam Post đang chuyển đổi từ mô hình bưu chính truyền thống sang doanh nghiệp bưu chính công nghệ số và logistics, chú trọng ứng dụng công nghệ, AI, tự động hóa và kết nối dữ liệu.

Hệ thống kho bãi được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, quản lý và xử lý hàng hóa trong hoạt động bưu chính, logistics

Hướng chuyển đổi này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045, được phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/7/2026, tiếp tục nhấn mạnh vị trí trung tâm và lợi ích thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp.

Một giải pháp được Vietnam Post triển khai là Nền tảng Hậu cần Bưu điện - VLP, liên kết các khâu từ đơn hàng, kho bãi đến vận chuyển, khai thác, giao nhận và đối soát. Nền tảng hướng tới hỗ trợ điều hành thống nhất, theo dõi toàn trình và nhận biết sớm các vấn đề phát sinh.

Vietnam Post nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), mở ra hướng tiếp cận mới trong hoạt động vận chuyển và logistics

Cùng với chuyển đổi số, Vietnam Post đã nghiên cứu, thử nghiệm UAV trong vận chuyển y tế và hàng hóa từ cuối năm 2025 tại Hà Nội, TP.HCM và Điện Biên. Những thử nghiệm này mở ra khả năng tiếp cận mới đối với hoạt động logistics, đặc biệt là ở địa bàn giao thông khó khăn.

Các minh chứng đó cho thấy quá trình đổi mới đang được tiếp cận từ cả quản trị, tổ chức khai thác và phương thức vận chuyển. Công nghệ từng bước bổ sung năng lực cho mạng lưới, hướng tới đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Niềm tự hào gắn với trải nghiệm của khách hàng

Thương hiệu quốc gia là sự ghi nhận đáng tự hào đối với dịch vụ chuyển phát Vietnam Post và những người đang góp sức vận hành mạng lưới mỗi ngày. Niềm tự hào ấy có cơ sở từ khả năng duy trì kết nối rộng khắp và tinh thần đổi mới trong cung cấp dịch vụ.

Vietnam Post từng bước đưa phương tiện điện vào hoạt động chuyển phát, hướng tới phát triển dịch vụ bưu chính thân thiện với môi trường

Đối với xã hội, giá trị thương hiệu được cảm nhận qua sự thuận tiện và tin cậy. Một mạng lưới có ý nghĩa khi giúp hàng hóa đến được nơi cần đến; một giải pháp công nghệ có giá trị khi hỗ trợ quá trình phục vụ hiệu quả hơn. Đó cũng là mối liên hệ giữa năng lực của doanh nghiệp với lợi ích của người dân và cộng đồng kinh doanh.

Ba kỳ liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia là dấu mốc trên hành trình phát triển. Từ nền tảng mạng lưới đến những bước chuyển đổi về công nghệ và logistics, Vietnam Post đang thể hiện nỗ lực thích ứng với nhu cầu mới, tiếp tục bồi đắp uy tín của dịch vụ bưu chính Việt Nam.

Kết nối hàng hóa, phục vụ đời sống, đồng hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh - những giá trị ấy làm nên ý nghĩa xã hội của dịch vụ chuyển phát và niềm tự hào của người Bưu điện.