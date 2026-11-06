AEON Hạ Long sắp mở cửa: Thêm điểm đến mua sắm và ẩm thực cho người dân, du khách

Ngày 11/11/2026, AEON Hạ Long sẽ mở cửa đón khách, đánh dấu sự hiện diện của Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TTBTH & ST) thứ 14 của AEON tại Việt Nam. Điểm đến mới này hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm, ẩm thực chất lượng chuẩn AEON đến với thành phố di sản.

Tọa lạc bên trong Trung tâm Thương mại AEON MALL Hạ Long, AEON Hạ Long là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị thứ 14 của AEON tại Việt Nam.

Với diện tích khoảng 8.200 m², AEON Hạ Long mang đến đa dạng lựa chọn mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm phong cách sống mới cho người dân Quảng Ninh, các gia đình trẻ và du khách khi đến với thành phố bên Vịnh Hạ Long.

Khu Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị mang đến đa dạng lựa chọn mua sắm cho khách hàng

Điểm hẹn mới trong nhịp sống Hạ Long

Với định hướng trở thành điểm đến phong cách sống mới của khu vực, AEON Hạ Long kết hợp mua sắm, ẩm thực và không gian gặp gỡ, kết nối cộng đồng trong cùng một điểm đến. Nơi đây hướng đến nhu cầu đa dạng của người dân địa phương, các gia đình trẻ, khách hàng di chuyển bằng ô tô từ những khu vực lân cận và du khách đến Hạ Long. Dù là mua sắm cho gia đình, thưởng thức ẩm thực hay dành thời gian bên người thân, khách hàng đều có thêm lựa chọn để tận hưởng những khoảnh khắc thường ngày theo cách riêng.

Khu thực phẩm với đa dạng sản phẩm với hàng tươi sống, nông sản và nhiều lựa chọn cho bữa cơm gia đình

Không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, AEON Hạ Long còn mong muốn trở thành nơi mọi người gặp gỡ, khám phá những điều mới mẻ và tìm thấy thêm niềm vui trong cuộc sống thường nhật. Qua đó, trung tâm hướng đến việc góp phần làm phong phú đời sống cộng đồng, đồng thời mang đến cho người dân và du khách một cách trải nghiệm Hạ Long mới mẻ hơn.

“Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp Quý khách hàng đến với AEON Hạ Long, nơi kết hợp giữa chất lượng, an toàn, uy tín của AEON cùng nét văn hóa ẩm thực và sức hút du lịch đặc trưng của Hạ Long.”, ông Lê Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON Hạ Long, chia sẻ.

Khám phá trải nghiệm mua sắm chuẩn Nhật

Khu thực phẩm là một trong những điểm nhấn của trung tâm, với hải sản tươi sống, nông sản và nhiều lựa chọn cho bữa cơm gia đình. Riêng với du khách, khu đặc sản và quà lưu niệm là gợi ý tiện lợi để chọn quà ngay sau chuyến tham quan thành phố di sản.

Là khu vực vốn luôn được yêu thích tại các TTBHTH & ST AEON, khu ẩm thực tự chọn Delica và Bakery với mô hình bếp mở phục vụ hương vị địa phương giao hòa tinh tế với ẩm thực quốc tế, cùng không gian dùng bữa tại chỗ khoảng 240 chỗ ngồi, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng muốn nghỉ chân khi mua sắm.

Khu ẩm thực tự chọn Delica và Bakery luôn được khách hàng yêu thích

Trải nghiệm mua sắm tiếp tục ở tầng 2 với thời trang MYCLOSET, đồ gia dụng HÓME CÓORDY và khu vực dành cho trẻ em Kids Republic. Ngoài ra, Glam Beautique, chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của AEON, giới thiệu các dòng sản phẩm, trong đó có những lựa chọn từ thành phần tự nhiên và hữu cơ.

Để việc mua sắm thuận tiện hơn, AEON Hạ Long trang bị hệ thống thanh toán bán tự động và tự thanh toán giúp giảm thời gian chờ; tủ đồ thông minh miễn phí ứng dụng nhận diện khuôn mặt cho phép khách gửi đồ trong lúc tham quan các gian hàng.

AEON Mall Hạ Long cung cấp bãi gửi xe miễn phí với quy mô hơn 5.000 xe máy và hơn 1.000 ô tô

Hãy lên lịch cùng gia đình, bạn bè đến AEON Hạ Long ngay hôm nay để khám phá điểm đến mua sắm mới với dịch vụ tận tâm và chất lượng chuẩn AEON.