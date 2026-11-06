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Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (6/11), sau 2 ngày tăng mạnh, giá vàng trong nước quay đầu giảm. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra về mốc 141 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mốc 141 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm mạnh (ảnh: NY).

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương và có giá thấp hơn vàng miếng từ 100.00 - 500.000 đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 136,9 - 140,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.067 USD/ounce, giảm 59 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 126,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD, giảm 8 đồng so với hôm qua.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.430 - 25.810 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 150 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá bán USD tại các ngân hàng khác cũng duy trì dưới mốc 26.000 đồng/USD, mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch trong khoảng 26.070 - 26.130 đồng/USD mua - bán, tăng 40 đồng chiều mua vào và 50 đồng bán ra so với sáng qua.

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