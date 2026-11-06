Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt giữ hơn 25 kg cần sa, hàng trăm cây thuốc lá nung nóng ở Nội Bài

Việt Linh

TPO - Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội phát hiện, bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và hơn 25 kg thảo mộc nghi là cần sa, vận chuyển trái phép. Các vụ việc đang được xác minh, điều tra và xử lý

Sáng 6/11, Cục Hải quan cho biết hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hai vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép thuốc lá nung nóng và thảo mộc nghi là cần sa qua cửa khẩu.

Trong tháng 10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro và phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với 4 hành khách tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2.

1793942944372-6890330704386921065-6890330704386921065-d14e45e9a1e1d82b6fe2b44c0b86ecd9.jpg
Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện, bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng vận chuyển trái phép. Ảnh: Cục Hải quan.

Qua kiểm tra thực tế hành lý, lực lượng chức năng phát hiện các hành khách mang theo thuốc lá nung nóng nhãn hiệu TEREA, không thực hiện khai báo theo quy định.

Tổng số tang vật thu giữ gồm hơn 400 cây thuốc lá nung nóng.

Trước đó, tối 25/10, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với công an cửa khẩu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra một kiện hành lý ký gửi của hành khách quốc tịch Tây Ban Nha. Hành khách này nối chuyến từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70 cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng hơn 25 kg.

Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

#Hải quan #nội bài #ma tuý #thuốc lá nung nóng

Cùng chuyên mục

Đồng Tháp đánh thức 'sắc màu di sản' Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Đồng Tháp đánh thức 'sắc màu di sản' Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 sẽ diễn ra tại xã Cái Bè (Đồng Tháp) với chủ đề "Sắc màu di sản". Sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đậm chất văn hóa miệt vườn, tôn vinh kiến trúc cổ và nếp sống thương hồ phương Nam.

Chặn UAV trước ngày máy bay cất - hạ cánh tại Long Thành

Chặn UAV trước ngày máy bay cất - hạ cánh tại Long Thành

TPO - UBND TP. Đồng Nai yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay siêu nhẹ và các vật thể có khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay trước thời điểm sân bay Long Thành vào khai thác, dự kiến từ 24/12.

Khách Tây bật khóc vì cảnh đẹp ở Hà Giang

Khách Tây bật khóc vì cảnh đẹp ở Hà Giang

Phải lòng cảnh sắc Hà Giang trong chuyến du lịch đầu tiên, Yasmina Beaujouan (Ireland) quyết định ở lại sinh sống. Dù đã nhiều lần khám phá nơi đây, cô vẫn xúc động bật khóc. 

Vì sao khách Việt đổ xô đi Lào?

Vì sao khách Việt đổ xô đi Lào?

Lào đón hơn 586.000 lượt khách Việt trong nửa đầu năm, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 3 của nước này.

4 nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn di sản Cát Bà xanh

4 nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn di sản Cát Bà xanh

TPO - Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) xác định bảo tồn di sản Quần đảo Cát Bà phải đi trước một bước, môi trường ở vị trí trung tâm, không đánh đổi môi trường, cảnh quan và tính toàn vẹn của di sản để tăng trưởng du lịch trước mắt.

Rơi máy bay Cessna, 2 phi công thiệt mạng

Rơi máy bay Cessna, 2 phi công thiệt mạng

TPO - Một chiếc máy bay Cessna 210 lao xuống đất và bốc cháy dữ dội chỉ khoảng một phút sau khi cất cánh tại bang Hidalgo, Mexico, khiến hai phi công thiệt mạng.

Du khách Hàn Quốc đến Hà Nội xem 2 buổi concert của nhóm BigBang tại sân vận động Mỹ Đình, ngày 24/10. Ảnh: Đinh Hà.

Nghịch lý khách Hàn Quốc đến Việt Nam

Hàn Quốc là nguồn khách lớn thứ 2 đến Việt Nam với 3,4 triệu lượt trong 10 tháng, song giảm 6,3%, mức giảm mạnh nhất trong các thị trường được thống kê.

Tây Thiên – Tín ngưỡng thờ Mẫu hòa quyện cùng linh khí ngàn năm

Tây Thiên – Tín ngưỡng thờ Mẫu hòa quyện cùng linh khí ngàn năm

Ngày 2/11/2026, Tọa đàm và thực hành di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” diễn ra tại Khu di tích danh thắng Quốc gia đặc biệt Tây Thiên, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm di sản được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (1/12/2016 - 1/12/2026).

Tour du lịch ngắm voi 'độc nhất vô nhị' Việt Nam

Tour du lịch ngắm voi 'độc nhất vô nhị' Việt Nam

TPO - Một tour du lịch đặc biệt chỉ có tại Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk - nơi du khách bỏ tiền, đi bộ băng rừng để tìm gặp những chú voi. Không cưỡi, không tiếp xúc, du khách đứng từ xa ngắm voi thong dong gặm cỏ, thích thú ghi lại những khoảnh khắc độc đáo giữa đại ngàn.

Tận thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của Cát Bà

Tận thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của Cát Bà

TPO - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) cho rằng những hoạt động trải nghiệm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam trên vịnh Lan Hạ, làng du lịch cộng đồng Việt Hải đã giúp bạn trẻ tận thấy được vẻ đẹp biển đảo quê hương. Từ trải nghiệm đó, mỗi bạn trẻ là người lan tỏa, quảng bá di sản thiên nhiên kỳ vĩ, xanh và thân thiện.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe