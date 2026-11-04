Mexico: Rơi máy bay Cessna, 2 phi công thiệt mạng

TPO - Một chiếc máy bay Cessna 210 lao xuống đất và bốc cháy dữ dội chỉ khoảng một phút sau khi cất cánh tại bang Hidalgo, Mexico, khiến hai phi công thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2/11 (giờ địa phương) tại thành phố Pachuca, bang Hidalgo, Mexico.

Theo cơ quan hàng không, chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna 210 rơi xuống mặt đất chỉ một phút sau khi rời đường băng, tạo ra quả cầu lửa lớn cùng những cột khói đen bốc cao.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc máy bay đâm xuống đất, hai người thiệt mạng. Nguồn: Issac Tellez/Reuters.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy chiếc máy bay mất độ cao nhanh chóng khi đang bay, trước khi lao xuống mặt đất và phát nổ thành một đám cháy dữ dội. Khói đen dày đặc bao trùm khu vực hiện trường, cách điểm cuối đường băng số 21 tại sân bay Pachuca khoảng 488m.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác ứng cứu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay bị phá hủy nghiêm trọng sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters.

Theo tờ El Debate, hai người thiệt mạng trong vụ tai nạn được xác định là phi công Moises Gonzalez Melendez và cơ phó Jose Jaime Jarkin Ramos. Cơ quan chức năng cho biết cả hai nạn nhân đều có mặt trên máy bay khi sự cố xảy ra. Thi thể của họ sau đó đã được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Chiếc Cessna 210 do doanh nghiệp hàng không tư nhân Grupo Aeroespacial Avspace vận hành, đang trên hành trình tới sân bay quốc tế Cuernavaca, bang Morelos thì gặp nạn tại khu dân cư Venta Prieta, thành phố Pachuca.

Theo các báo cáo, hai phi công đã thiệt mạng trong vụ việc kinh hoàng này. Ảnh: AFP.

Theo truyền thông địa phương, một số nhân chứng cho biết máy bay được nhìn thấy bay ở độ cao thấp trước khi va chạm với đường dây điện và lao xuống đất. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận là nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ tai nạn.

Nhà chức trách Mexico đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời xác định nguyên nhân khiến máy bay mất kiểm soát ngay sau khi cất cánh. Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Cessna 210 là dòng máy bay một động cơ, thường được sử dụng cho các chuyến bay tư nhân và hoạt động hàng không chung.