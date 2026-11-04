Điều ít ai biết về ga Pháp vừa gắn bảng kết nghĩa ở Việt Nam

TPO - Ít ai biết rằng, nhà ga Trouville-Deauville nổi tiếng ở Pháp từng là nguồn cảm hứng để các kiến trúc sư tạo nên ga Đà Lạt.

Chiều 4/11, tại ga Đà Lạt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) tổ chức lễ kết nghĩa giữa ga Hải Phòng và ga Pontorson Mont-Saint-Michel, gắn biển kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Trouville-Deauville.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ký kết kết nghĩa với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp.

Ga Đà Lạt được xây dựng trong giai đoạn 1932-1938, do các kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Công trình nổi bật với kiến trúc giao thoa giữa phong cách Pháp cổ điển và bản sắc văn hóa Tây Nguyên, đặc biệt là hệ thống mái lấy cảm hứng từ nhà rông và hình ảnh núi Lang biang.

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ga Đà Lạt được xem là một trong những nhà ga cổ đẹp nhất Đông Dương, được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2001. Hiện nay, tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát là đoạn tuyến còn lại của tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt trước đây.

Ga Trouville-Deauville (bên phải, ảnh: Pierre-Arnaud BERRY) là nguồn cảm hứng để các kiến trúc sư tạo nên ga Đà Lạt.

Đáng chú ý, ga Trouville-Deauville tại vùng Normandie (Pháp) được giới thiệu là một trong những công trình truyền cảm hứng cho kiến trúc ga Đà Lạt gần một thế kỷ trước. Cả hai nhà ga đều mang dấu ấn kiến trúc Art Deco kết hợp yếu tố bản địa, đồng thời trở thành những điểm đến du lịch gắn với lịch sử và văn hóa địa phương.

Trong khi đó, ga Hải Phòng được xây dựng năm 1901, chính thức khai thác từ năm 1902, là công trình kiến trúc Pháp cổ gắn với tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc). Năm 2025, ga Hải Phòng được công nhận là điểm du lịch, trở thành một trong những công trình kiến trúc thu hút du khách tại thành phố cảng.

Tại Pháp, ga Pontorson là cửa ngõ kết nối du khách đến Mont-Saint-Michel, điểm đến nổi tiếng với giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan.

Phát biểu tại lễ kết nghĩa, ông Nguyễn Chính Nam - Phó Tổng Giám đốc VNR - nhấn mạnh, việc kết nghĩa giữa các nhà ga Việt Nam và Pháp không chỉ mang ý nghĩa giao lưu văn hóa, bảo tồn di sản mà còn mở ra cơ hội hợp tác phát triển du lịch đường sắt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển kết nghĩa.

Theo ông Nam, ga Hải Phòng và ga Đà Lạt tuy nằm ở hai vùng địa lý khác nhau nhưng đều lưu giữ những dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển đường sắt Việt Nam. Trong khi ga Hải Phòng gắn với đô thị cảng và hoạt động giao thương, ga Đà Lạt mang đậm dấu ấn kiến trúc, văn hóa của vùng cao nguyên.

"Đối với chúng tôi, giá trị của quan hệ kết nghĩa không chỉ nằm ở văn bản được ký hay tấm biển được gắn hôm nay, mà còn ở những kết quả hợp tác cụ thể được duy trì trong những năm tiếp theo", ông Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo VNR cũng cho biết sẽ khuyến khích các đơn vị liên quan phối hợp với đối tác Pháp, từng bước đưa những ý tưởng hợp tác thành chương trình cụ thể, có kế hoạch triển khai và sản phẩm thực tế.