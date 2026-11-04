Vì sao khách Việt đổ xô đi Lào?

Lào đón hơn 586.000 lượt khách Việt trong nửa đầu năm, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 3 của nước này.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cho biết nước này đón 3,28 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng qua. Chính phủ dự báo lượng khách cả năm đạt khoảng 3,66 triệu lượt, thấp hơn nhiều so với mục tiêu thu hút 5-6 triệu lượt mỗi năm đến 2030.

Khách Việt mặc trang phục truyền thống của Lào, chụp ảnh tại chùa Wat Xieng Thong, thành phố Luang Prabang, Lào.

Để bảo vệ hình ảnh ngành du lịch, nhà chức trách dự kiến siết hoạt động tour giá rẻ 0 đồng, xử phạt các cơ sở kinh doanh tính giá quá cao hoặc bán hàng hóa kém chất lượng cho du khách, Laotian Times đưa tin.

Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam là thị trường gửi khách quốc tế lớn thứ 3 của Lào, với 586.190 lượt, chiếm 22,6% tổng lượng khách. Thái Lan dẫn đầu với 833.738 lượt, tương đương 32,2%, tiếp đến là Trung Quốc với 26,1%. Ba thị trường láng giềng đóng góp hơn 2 triệu lượt khách, chiếm khoảng 81% tổng lượng khách quốc tế đến Lào trong 6 tháng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, travel blogger Yến Nguyễn (26 tuổi) cho biết sức hút của Lào với khách Việt đến từ nhịp sống chậm, không gian bình yên và những trải nghiệm khác biệt so với nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực.

Du khách có thể khám phá phố cổ Luang Prabang, các khu chợ địa phương, thác Kuang Si, leo đỉnh Nam Xay ngắm bình minh hoặc hòa mình vào lễ hội té nước Bunpimay.

Trong khi đó, chuyên trang du lịch TravelPulse đánh giá cao lợi thế thiên nhiên nguyên sơ, cảnh núi non và dòng Mekong, cùng không gian ít đông đúc, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn hành trình tại Lào.

Hạ tầng giao thông cải thiện, đặc biệt là tuyến tàu cao tốc, tạo điều kiện để khám phá nhiều địa phương thuận tiện hơn. Ngoài ra, mạng xã hội góp phần đưa hình ảnh Luang Prabang, Vang Vieng và các lễ hội truyền thống của Lào đến gần du khách trẻ.

"Với khách Việt, Lào còn có lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí tương đương trong nước và khả năng du lịch tự túc tương đối dễ dàng. Sự gần gũi về văn hóa, cảnh quan đa dạng nhưng vẫn có nhiều nét mới lạ cũng khiến điểm đến này phù hợp với những người muốn tìm kiếm kỳ nghỉ nhẹ nhàng, tránh các trung tâm du lịch đông đúc", Yến Nguyễn nói.

Khách Việt check-in trên đỉnh Nam Xay, thị trấn Vang Vieng, tỉnh Vientiane, Lào.

Chiều ngược lại, Việt Nam đón 162.643 lượt khách Lào trong 10 tháng qua, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hợp tác du lịch Việt Nam - Lào thống nhất tăng cường kết nối điểm đến, phát triển sản phẩm gắn với di sản văn hóa, lịch sử và sinh thái, đồng thời thúc đẩy du lịch đường bộ.

Chương trình cũng hướng đến tổ chức các hoạt động quảng bá chung, tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành hai nước tham gia hội chợ, lễ hội và chương trình xúc tiến du lịch tại mỗi thị trường.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất hồi tháng 8, với sáng kiến "Một hành trình, ba điểm đến", các nước hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch liên quốc gia, tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển khách.

Các bên cũng thống nhất đẩy mạnh quảng bá chung, xây dựng thương hiệu du lịch chung và trao đổi kinh nghiệm quản lý điểm đến.

Khách Việt check in tháp That Luang, mặc trang phục truyền thống Lào tại chùa Wat Xieng Thong.

Về dài hạn, Lào đặt mục tiêu đón 43 triệu lượt khách trong giai đoạn 2026-2030, gồm 22 triệu lượt khách quốc tế và 21 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu du lịch ít nhất 13 tỷ USD.

Quốc gia này dự kiến tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực và mở rộng hoạt động quảng bá đa ngôn ngữ.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi. Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác giả sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

Link gốc: https://lifestyle.zingnews.vn/vi-sao-khach-viet-do-xo-di-lao-post1693918.html