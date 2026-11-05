Khách Tây bật khóc vì cảnh đẹp ở Hà Giang

Phải lòng cảnh sắc Hà Giang trong chuyến du lịch đầu tiên, Yasmina Beaujouan (Ireland) quyết định ở lại sinh sống. Dù đã nhiều lần khám phá nơi đây, cô vẫn xúc động bật khóc.

Trong một lần thực hiện hành trình khám phá cung đường Ha Giang Loop vào tháng 10, Yasmina Beaujouan (21 tuổi, quốc tịch Ireland) không kìm được xúc động và bật khóc trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao phía Bắc Việt Nam.

Ngồi sau xe của tài xế, nữ du khách đội mũ bảo hiểm trắng, mặc áo khoác tối màu, liên tục đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh núi non trùng điệp. Trước vẻ đẹp của thiên nhiên, Yasmina bất chợt rơi nước mắt. Đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt lộ rõ vẻ xúc động, đôi lúc mím chặt môi như cố kìm nén cảm xúc. Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười nhẹ khi hướng về phía máy quay.

Đoạn video sau đó được Yasmina đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân tên Mina Milo vào ngày 9/10, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Việt Nam.

Yasmina Beaujouan cho biết khoảnh khắc trên được cô ghi lại trong hành trình khám phá Ha Giang Loop, tại một địa điểm cách Mèo Vạc chỉ vài phút di chuyển. Dù đã nhiều lần khám phá Hà Giang, cô vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.

"Tôi đã nhiều lần đi cung đường Hà Giang, nhưng lần nào kết thúc hành trình, tôi cũng chỉ muốn tiếp tục đi thêm lần nữa. Tôi thực sự choáng ngợp trước cảnh đẹp và không kìm nén được cảm xúc của chính mình. Tôi nhận ra đây chính là cuộc sống tôi mong muốn, nơi tôi có cơ hội trải nghiệm những điều tuyệt vời như thế này và được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới", cô nói với Tri Thức - Znews.

Yasmina ấn tượng đặc biệt với Hà Giang.

Yasmina chia sẻ lần đầu đến Hà Giang vào tháng 1/2025. Trong chuyến đi này, cô dành hai tuần tham gia hoạt động tình nguyện giảng dạy tiếng Anh. Sau đó, cô tiếp tục đến Sa Pa trước khi quay trở lại Hà Giang để đón Tết.

Ban đầu, Yasmina lựa chọn Hà Giang vì muốn trải nghiệm cung đường du lịch nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, cảnh sắc thiên nhiên cùng cuộc sống địa phương đã khiến cô yêu mến vùng đất này và quyết định ở lại sinh sống.

"Tôi đã nhiều lần đi cung đường Hà Giang, nhưng lần nào kết thúc hành trình, tôi cũng chỉ muốn tiếp tục đi thêm lần nữa" - Yasmina chia sẻ.

Lớn lên ở vùng nông thôn Ireland, Yasmina vốn quen thuộc với cuộc sống gần gũi thiên nhiên. Dù vậy, những trải nghiệm tại vùng cao phía Bắc Việt Nam vẫn mang đến cho cô nhiều ấn tượng đặc biệt.

"Tôi nghĩ người dân vùng cao Tuyên Quang có sự gắn bó với thiên nhiên sâu sắc hơn rất nhiều người khác. Bản thân tôi lớn lên ở nông thôn nên cũng quen với cuộc sống gần gũi thiên nhiên, nhưng những hiểu biết của người dân nơi đây về thế giới tự nhiên thực sự khiến tôi ấn tượng", cô nói.

Với cô gái 21 tuổi, sức hút của Hà Giang không dừng lại ở những cung đường đèo hay cảnh quan núi rừng. Cuộc sống của người dân địa phương cùng sự gắn bó của họ với thiên nhiên cũng là điều khiến cô yêu mến vùng đất này.

Yasmina ở Hà Giang.

Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập từ ngày 1/7/2025, là một trong những điểm đến nổi bật của du lịch miền núi phía Bắc, thu hút du khách quốc tế nhờ cảnh quan hùng vĩ và văn hóa bản địa đa dạng.

Trong đó, Ha Giang Loop là cung đường khám phá bằng xe máy được nhiều khách nước ngoài yêu thích. Hành trình thường kéo dài 3-4 ngày, đi qua các địa danh Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, với những đoạn đường đèo quanh co giữa núi đá và thung lũng sâu.

Điểm nhấn của cung đường là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, du khách còn có cơ hội tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào Mông, Dao, Lô Lô và các dân tộc sinh sống tại địa phương.

Nhiều du khách quốc tế lựa chọn hình thức Easy Rider, ngồi sau xe máy do tài xế địa phương điều khiển để trải nghiệm cung đường và ngắm cảnh.