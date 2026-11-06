Đồng Tháp đánh thức 'sắc màu di sản' Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 sẽ diễn ra tại xã Cái Bè (Đồng Tháp) với chủ đề "Sắc màu di sản". Sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đậm chất văn hóa miệt vườn, tôn vinh kiến trúc cổ và nếp sống thương hồ phương Nam.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2026 tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Lễ khai mạc sự kiện sẽ chính thức bắt đầu lúc 19h ngày 19/11 tại không gian Nhà văn hóa ấp An Lợi, xã Cái Bè.

Theo Ban tổ chức, một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là không gian “Dòng chảy di sản”, nơi giới thiệu hành trình hình thành vùng đất Đông Hòa Hiệp - Cái Bè thông qua hệ thống tư liệu, hiện vật. Qua đó, du khách có thể hiểu rõ hơn giá trị lịch sử của làng cổ, chợ nổi và văn hóa miệt vườn từ truyền thống đến hiện đại.

Đáng chú ý, không gian Chợ nổi - Ẩm thực “Hương sắc phương Nam” sẽ quy tụ khoảng 60 phương tiện, bao gồm 30 đò chèo, 10 tàu ẩm thực và 20 ghe thuyền mua bán nông sản, đặc sản địa phương. Hoạt động này nhằm tái hiện sinh động chủ đề “Buổi sáng trên chợ nổi” và phiên chợ quê “Trên bến dưới thuyền” cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sông.

Du khách đến đây còn được đắm mình trong chương trình "Đêm nhà cổ lên đèn" diễn ra xuyên suốt những ngày lễ hội. Không gian làng cổ sẽ được trang hoàng bằng hệ thống đèn truyền thống dọc các tuyến đường, kết hợp cùng 3-4 thuyền hoa chiếu sáng nghệ thuật trên rạch Bà Hợp.

Người dân và du khách có thể bước vào không gian Nhà cổ Ông Kiệt, Nhà cổ Ba Đức, Nhà cổ Mười Võ để cùng trải nghiệm làm bánh dân gian và nghe kể những câu chuyện kiến trúc, đời sống nếp nhà qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh các hoạt động chính, lễ hội mang đến không gian trải nghiệm làng nghề, tái hiện quy trình sản xuất của những nghề truyền thống nổi bật như làm cốm, bánh phồng, dệt choàng Long Khánh. Ngoài ra, tỉnh cũng định hướng xây dựng bộ sản phẩm “Quà tặng Đông Hòa Hiệp” gắn liền với kiến trúc nhà cổ, chợ nổi Cái Bè, trái cây, ẩm thực, làng nghề và sản phẩm OCOP để hình thành những món quà lưu niệm mang dấu ấn riêng của vùng đất này.

Theo Sở VH -TT&DL Đồng Tháp, sự kiện không chỉ là dịp để quảng bá điểm đến Đông Hòa Hiệp mà còn kết nối chuỗi giá trị cảnh quan sông nước đặc sắc của Đồng Tháp. Điển hình như tại khu vực Mỹ Tho, cù lao Thới Sơn tiếp tục là điểm đến tiêu biểu để du khách đi đò chèo trên các con rạch nhỏ, thăm vườn cây ăn trái và nghe đờn ca tài tử. “Những tiềm năng này đang là nền tảng vững chắc để địa phương đẩy mạnh các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và du lịch cộng đồng, giúp du khách hòa mình vào nhịp sống hiền hòa, mến khách của con người miền Tây”, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đồng Tháp chia sẻ.