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Chặn UAV trước ngày máy bay cất - hạ cánh tại Long Thành

Văn Quân

TPO - UBND TP. Đồng Nai yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay siêu nhẹ và các vật thể có khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay trước thời điểm sân bay Long Thành vào khai thác, dự kiến từ 24/12.

UBND TP.Đồng Nai cho biết vừa giao Sở Xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ngành, địa phương liên quan và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng kế hoạch phục vụ vận hành, khai thác sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ 0h ngày 24/12.

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Dự kiến từ 0 giờ ngày 24/12/2026, sân bay Long Thành chính thức đi vào khai thác.

UBND TP. Đồng Nai yêu cầu sở, ngành rà soát hạ tầng kết nối và tổ chức giao thông đến sân bay. Những hạng mục cần hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung biển báo, hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn phải được xác định cụ thể trước thời điểm khai thác.

Thành phố cũng yêu cầu thống nhất phương án phân luồng giao thông theo lưu lượng phương tiện và khung giờ hoạt động của sân bay; bố trí vị trí đón, trả khách, điểm dừng, đỗ và khu vực chờ của phương tiện. Đặc biệt, phải có phương án điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc, tai nạn và sự cố, nhất là trong giai đoạn đầu sân bay đi vào hoạt động và các khung giờ cao điểm.

Đối với vận tải hành khách, các đơn vị sẽ phối hợp với ACV và các địa phương xây dựng phương án tổ chức xe buýt kết nối sân bay với các trung tâm đô thị, bến xe, đầu mối giao thông và khu vực có nhu cầu đi lại lớn. Trong đó, đặc biệt chú trọng kết nối với TPHCM và tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh...

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Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối được TP. Đồng Nai yêu cầu gấp rút hoàn thiện, khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành

Cùng với giao thông, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ACV và các cơ quan chuyên ngành sẽ rà soát, thống nhất phương án bảo vệ sân bay, bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh và an toàn giao thông trên các tuyến kết nối.

UBND TP. Đồng Nai yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động của thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ và các vật thể có khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay.

Các địa phương phải tổ chức tuyên truyền đến từng khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và trường học về những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không như sử dụng flycam trái phép, thả diều, thả bóng bay, đèn trời, chiếu tia laser, đốt rác, đốt thực bì gây khói.

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Các công tác nghiệm thu và đảm bảo an toàn trong và ngoài sân bay, TP. Đồng Nai yêu cầu các đơn vị thắt chặt đảm bảo an toàn bay.

Ngoài ra, Sở Y tế được giao phối hợp với ACV rà soát phương án cấp cứu, vận chuyển, tiếp nhận người bệnh, phòng chống dịch và kiểm dịch y tế. Các cơ sở y tế phải được đánh giá về khả năng đáp ứng nhân lực, phương tiện và cơ chế hỗ trợ trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi có nhiều người cần cấp cứu cùng lúc...

UBND TP. Đồng Nai đề nghị ACV cung cấp kế hoạch khai thác, dự kiến lưu lượng hành khách, phương tiện, nhu cầu vận tải và các yêu cầu phối hợp để thành phố chủ động xây dựng phương án.

Việc chủ động chuẩn bị các điều kiện vận hành được xem là bước quan trọng để sân bay Long Thành không chỉ hoàn thành các hạng mục xây dựng mà còn sẵn sàng về hạ tầng kết nối, dịch vụ và công tác quản lý, bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, thông suốt ngay từ những ngày đầu.

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#Sân bay Long Thành #Khai thác #hàng không #TPHCM #Đồng Nai #Long Thành

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