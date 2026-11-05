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Đề xuất 6 tuyến tàu điện, kết nối trung tâm Đà Lạt với sân bay Liên Khương

Thái Lâm

TPO - Đà Lạt đang nghiên cứu quy hoạch 6 tuyến tàu điện với tổng chiều dài hơn 100 km, kết nối trung tâm đô thị với sân bay Liên Khương và nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Trong đó, tuyến nối sân bay Liên Khương được ưu tiên nghiên cứu triển khai trước năm 2030.

Ngày 5/11, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong đồ án Quy hoạch chung đô thị khu vực Đà Lạt đến năm 2050, đơn vị tư vấn đề xuất xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị gồm 6 tuyến với tổng chiều dài khoảng 100 km.

Theo phương án đề xuất, hệ thống sử dụng tàu điện mặt đất (tramway) hoặc tàu điện một ray (monorail), kết nối khu vực trung tâm Đà Lạt với các đầu mối giao thông, khu dân cư và những điểm du lịch nổi tiếng.

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Ga Đà Lạt được khởi công từ năm 1908 theo lệnh của toàn quyền Đông Dương Paul Doumer.

Đáng chú ý, tuyến tàu điện kết nối ga Đà Lạt với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, thuộc xã Đức Trọng, được ưu tiên nghiên cứu triển khai trước năm 2030. Đây được xem là một trong những hướng kết nối quan trọng, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ từ sân bay vào trung tâm Đà Lạt.

Năm tuyến còn lại được định hướng triển khai sau năm 2030, kết nối Ga Đà Lạt với các khu vực Suối Vàng, hồ Tuyền Lâm, Thung lũng Tình yêu, ngã ba Tùng Lâm và tuyến từ ngã ba An Kroet đến Lang Biang. Trong đó, tuyến Ga Đà Lạt - Suối Vàng dài khoảng 18,5 km; tuyến ngã ba An Kroet - Lang Biang dài hơn 8,5 km; tuyến Ga Đà Lạt - hồ Tuyền Lâm dài gần 16 km.

Bên cạnh hệ thống đường sắt đô thị, đồ án còn định hướng đến năm 2035 nghiên cứu chuyển đổi 3 tuyến xe buýt hiện hữu thành các tuyến tàu điện mặt đất hoặc tàu điện một ray.

Các tuyến gồm đèo Prenn - bến xe Mai Anh Đào, Cam Ly - Đarahoa và đèo Prenn - bến xe Liên Nghĩa. Việc chuyển đổi nhằm từng bước hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, hạn chế sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Một nội dung đáng chú ý khác trong đồ án là định hướng khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt dài khoảng 84 km, khổ đường 1.000 mm, nhằm kết nối Đà Lạt với vùng duyên hải Nam Trung Bộ và phát triển du lịch đường sắt. Hiện nay, tuyến đường sắt này chỉ còn khai thác đoạn Ga Đà Lạt - Trại Mát dài khoảng 6,7 km, chủ yếu phục vụ khách du lịch.

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Trải nghiệm đêm Đà Lạt đẹp lung linh bằng tàu hỏa.

Theo đơn vị tư vấn, việc phát triển mạng lưới tàu điện và khôi phục tuyến đường sắt lịch sử sẽ góp phần đa dạng hóa phương tiện vận tải, giảm áp lực lên hệ thống đường bộ, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Đà Lạt.

Đồ án Quy hoạch chung đô thị khu vực Đà Lạt đến năm 2050 được lập trên phạm vi 5 phường gồm Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt, với tổng diện tích khoảng 68.088ha.

Theo định hướng, Đà Lạt sẽ từng bước chuyển từ mô hình đô thị tập trung tại vùng lõi sang phát triển đa cực, phân bổ các chức năng đô thị phù hợp với điều kiện địa hình, cảnh quan và yêu cầu bảo tồn di sản. Tuy nhiên, hiện các phương án phát triển mạng lưới tàu điện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, lấy ý kiến để hoàn thiện đồ án quy hoạch, chưa phải quyết định đầu tư xây dựng.

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#tàu điện Đà Lạt #quy hoạch Đà Lạt #sân bay Liên Khương #đường sắt đô thị #tramway Đà Lạt #đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt

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