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Kinh tế

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, chứng khoán vẫn chìm trong sắc đỏ

Việt Linh

TPO - Sau chuỗi 10 phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ quay lại mua ròng hơn 435 tỷ đồng trong phiên 6/11. Tuy nhiên, lực mua này chưa đủ sức nâng đỡ thị trường khi áp lực chốt lời trong nước gia tăng, kéo VN-Index giảm hơn 15 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ, chịu tác động từ đà lao dốc của chứng khoán thế giới và áp lực chốt lời sau hai phiên hồi phục mạnh trước đó.

Kết phiên 6/11, VN-Index giảm 15,37 điểm (0,88%), xuống 1.725,36 điểm. Trong phiên, chỉ số có thời điểm thu hẹp đà giảm và tiến sát mốc 1.730 điểm, nhưng lực bán quay trở lại khiến thị trường không giữ được nhịp hồi.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện, 3 sàn có gần 400 mã giảm. Thanh khoản toàn thị trường cải thiện, đạt hơn 20.400 tỷ đồng.

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Khối ngoại đảo chiều mua ròng trong phiên thị trường điều chỉnh. Ảnh minh họa.

Áp lực điều chỉnh tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Bộ đôi VIC và VHM lần lượt giảm 1,5% và 1,9%, lấy đi gần 8 điểm của VN-Index. FPT cũng giảm 4%, trở thành một trong những mã gây sức ép đáng kể lên chỉ số.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ. Nhóm chứng khoán có VND tăng hơn 5%, VIX tăng gần 2%, SHS tăng 1,5%. Một số cổ phiếu ngân hàng như CTG, VPB, SHB và HDB cũng giữ được sắc xanh. Trong nhóm bất động sản, KDH, DXG, DXS và CEO giao dịch tích cực, trái ngược với diễn biến của nhiều mã cùng ngành.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên cuối tuần là động thái đảo chiều của nhà đầu tư nước ngoài. Sau 10 phiên liên tiếp bán ròng, khối ngoại trở lại mua ròng hơn 409 tỷ đồng.

KDH là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, với khoảng 171 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại cũng tìm đến các mã chứng khoán như VND, VIX và SSI, với giá trị mua ròng lần lượt khoảng 99 tỷ đồng, 93 tỷ đồng và 52 tỷ đồng. MSN và VIC cũng nằm trong nhóm được mua ròng đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 151 tỷ đồng; VCB bị bán ròng khoảng 111 tỷ đồng. Một số cổ phiếu ngân hàng khác như MBB, MSB, ACB và TCB cũng chịu áp lực bán.

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#khối ngoại #mua ròng #VN-Index #chứng khoán Việt Nam #KDH #FPT

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