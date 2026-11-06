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Kinh tế

Techcombank kết nối giải pháp tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp biên mậu Việt – Trung

P.V

Trong bối cảnh giao thương Việt – Trung tiếp tục mở rộng về quy mô và dịch chuyển theo hướng chính ngạch, doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK), đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực quản trị tài chính và vận hành. Tại Lạng Sơn, cửa ngõ giao thương quan trọng giữa hai nước, Techcombank đã tổ chức hội thảo kết nối thông tin thị trường, chính sách với các giải pháp tài chính thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả giao thương.

Cụ thể, ngày 28/10/2026, Techcombank tổ chức hội thảo “Đồng hành cùng doanh nghiệp biên mậu Việt – Trung: Kết nối giải pháp – Tối ưu hiệu quả giao thương”, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành và cơ quan quản lý Lạng Sơn, lãnh đạo Techcombank, chuyên gia cùng cộng đồng doanh nghiệp XNK địa phương.

Lạng Sơn trước cơ hội mới từ giao thương Việt – Trung

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc năm 2025 đạt khoảng 256,4 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch hàng hóa qua các cửa khẩu Lạng Sơn đạt 75,2 tỷ USD, tăng 21,4%. Với vị trí kết nối trực tiếp các trung tâm sản xuất, phân phối tại Việt Nam và thị trường Trung Quốc, Lạng Sơn ngày càng khẳng định vai trò đầu mối giao thương, logistics quan trọng giữa hai nước.

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Không chỉ gia tăng về quy mô, hoạt động thương mại biên giới cũng đang có những thay đổi đáng chú ý. Việc từng bước chuyển sang phương thức chính ngạch, cùng với định hướng phát triển cửa khẩu thông minh và hạ tầng logistics, mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp.

“Thương mại biên giới Việt – Trung đang từng bước chuyển sang phương thức chính ngạch, đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình giao dịch, từ tiêu chuẩn hàng hóa, hợp đồng, chứng từ đến thanh toán qua ngân hàng. Đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là điều kiện để nâng cao tính minh bạch, năng lực cạnh tranh và phát triển quan hệ thương mại bền vững”, ông Hải cho biết.

Từ góc nhìn chính sách đến bài toán kinh tế và tỷ giá

Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không còn chỉ nằm ở nguồn hàng hay giá bán, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng tổ chức chuỗi cung ứng, kiểm soát chi phí và quản trị dòng tiền xuyên biên giới. Đặc biệt với các SME, việc đáp ứng yêu cầu của thị trường và chủ động nguồn lực tài chính có ý nghĩa quan trọng để tận dụng cơ hội từ sự phát triển của các tuyến giao thương qua Lạng Sơn.

Tiếp nối góc nhìn về thương mại, Chuyên gia Phân tích vĩ mô và Thị trường tài chính của Techcombank cũng trình bày triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2027–2030. Các phân tích về tăng trưởng, lạm phát, lãi suất và diễn biến thị trường tiền tệ cho thấy bên cạnh triển vọng tích cực từ đầu tư công, dòng vốn FDI và xuất khẩu, doanh nghiệp vẫn cần chủ động xây dựng kế hoạch tài chính để thích ứng với các biến động từ môi trường kinh tế toàn cầu. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả hoạt động và tận dụng cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Đối với doanh nghiệp XNK, biến động tỷ giá có thể ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu, doanh thu xuất khẩu và nghĩa vụ thanh toán bằng ngoại tệ. Vì vậy, bên cạnh việc theo dõi diễn biến thị trường, doanh nghiệp cần xác định trước nhu cầu ngoại tệ theo từng kỳ thanh toán, cân đối dòng tiền và chủ động trao đổi với ngân hàng về phương án giao dịch phù hợp. Đây là những bước quan trọng để hạn chế bị động trước biến động thị trường và nâng cao khả năng kiểm soát chi phí.

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Techcombank kết nối giải pháp tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hiệu quả giao thương

Từ những yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp biên mậu, đại diện Techcombank giới thiệu hệ sinh thái giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là SME trong lĩnh vực XNK, tập trung vào các nhu cầu thiết yếu gồm vốn lưu động, quản trị dòng tiền, thanh toán quốc tế và ngoại hối.

Với hoạt động giao thương Việt – Trung, thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ (CNY) là một trong những nội dung trọng tâm. Giải pháp thanh toán CNY của Techcombank mang đến thêm lựa chọn cho doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch với đối tác Trung Quốc, áp dụng đối với hoạt động mua bán hàng hóa biên mậu vận chuyển bằng đường bộ qua các cửa khẩu Việt – Trung theo quy định hiện hành. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong hoạt động thanh toán gắn với kế hoạch nhập hàng và dòng tiền kinh doanh.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí giao dịch, Techcombank triển khai chương trình ưu đãi đến hết ngày 31/12/2026, với mức ưu đãi tỷ giá lên tới 45 điểm và miễn phí chuyển tiền quốc tế tại quầy cho khách hàng đủ điều kiện.

Bên cạnh thanh toán CNY, các giải pháp chuyển tiền quốc tế và giao dịch ngoại tệ của Techcombank hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thanh toán đa tiền tệ. Việc kết hợp kế hoạch thanh toán với nhu cầu vốn, theo dõi tỷ giá và quản lý dòng tiền ngay trên Techcombank Business giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, chủ động thực hiện nghĩa vụ thanh toán và vận hành hiệu quả hơn.

Về nhu cầu vốn, Techcombank cung cấp các giải pháp tín dụng tổng thể với hạn mức lên tới 48 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp có doanh thu 5–80 tỷ đồng/năm và 50 tỷ đồng đối với nhóm doanh thu 80–200 tỷ đồng/năm, tùy điều kiện phê duyệt. Cùng với đó, thẻ Techcombank Visa Business Platinum mang đến hạn mức tín dụng lên tới 1 tỷ đồng, thời gian miễn lãi lên tới 86 ngày và phí chuyển đổi ngoại tệ từ 1%, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động chi tiêu, thanh toán quốc tế và quản lý ngân sách kinh doanh.

Các giải pháp được Techcombank thiết kế theo hướng kết nối xuyên suốt nhu cầu thanh toán, ngoại hối, tín dụng và quản trị dòng tiền, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng như tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính.

Bên cạnh các nội dung tham luận, hội thảo dành thời gian để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với đại diện cơ quan chuyên môn, chuyên gia và ngân hàng về những vướng mắc trong hoạt động XNK, từ thủ tục, chứng từ, giao nhận hàng hóa đến thanh toán quốc tế và quản trị ngoại tệ. Những trao đổi thực tiễn góp phần kết nối yêu cầu của thị trường với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương.

Trong bối cảnh thương mại Việt – Trung ngày càng mở rộng và dịch chuyển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch hơn, năng lực quản trị tài chính và dòng tiền sẽ trở thành một yếu tố cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp.

Từ Lạng Sơn, một trong những cửa ngõ giao thương trọng điểm giữa Việt Nam và Trung Quốc, Techcombank sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động kết nối tri thức, chia sẻ chuyên môn và cung cấp giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù XNK. Qua đó, ngân hàng hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là SME, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động thích ứng với yêu cầu mới của thương mại xuyên biên giới và phát triển bền vững.

#Techcombank #doanh nghiệp biên mậu

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