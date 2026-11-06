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Kinh tế

Hương vị nông sản Mộc Châu lần đầu hội tụ tại Hinode Mall

P.V

Từ ngày 07/11 đến 15/11/2026, Lễ hội Nông sản Mộc Châu chính thức diễn ra tại Hinode Mall, mang đến cho người dân Thủ đô cơ hội trải nghiệm sản vật đặc trưng cao nguyên tươi ngon với mức giá ưu đãi hấp dẫn.

Sở hữu khí hậu ôn hòa cùng thổ nhưỡng được thiên nhiên ưu đãi, Mộc Châu (Sơn La) từ lâu đã nổi danh là "thủ phủ" của các dòng rau tươi sạch và trái cây mọng nước. Nhằm rút ngắn khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến người tiêu dùng, Lễ hội Nông sản Mộc Châu được tổ chức như một cầu nối đưa những món quà từ thiên nhiên vùng cao đến thẳng gian bếp của mỗi gia đình.

Hương vị nông sản Mộc Châu lần đầu hội tụ tại Hinode Mall ảnh 1

Lễ hội Nông sản Mộc Châu sẽ diễn ra từ ngày 07 đến 15/11/2026, tại Siêu Thị Hinode Mart, (Hinode Mall) Hoài Đức, TP Hà Nội.

Tâm điểm của chương trình là chuỗi ưu đãi dành cho hàng loạt mặt hàng thiết yếu. Trong đó, các loại rau dân dã đặc trưng như cải mèo, cải ngọt - vốn nổi tiếng bởi vị đậm đà cùng giá trị dinh dưỡng cao - giảm cực sốc chỉ từ 9.900 đồng/kg, bên cạnh nhiều lựa chọn phong phú cho bữa ăn gia đình như cải ngồng, bí đỏ, củ cải, ớt Palermo, đậu khế và su hào,…Đáng chú ý, bầu quả, bí đỏ về giá chỉ 12.900 đồng/kg hay dưa chuột nếp thịt dày, thơm giòn với giá cực mềm chỉ 14.900 đồng/kg.

Bên cạnh đó, gian hàng trái cây xứ lạnh hứa hẹn sẽ là tâm điểm thu hút nhờ chất lượng thượng hạng với Bưởi đỏ Sơn La ngọt thanh chỉ 29.900 đồng/quả, Cam rốn lồi đặc sản Mộc Châu mọng nước được bán với giá 54.900 đồng/kg. Quýt Phù Yên có giá ưu đãi chỉ từ 59.900 đồng/kg. Sự đa dạng về chủng loại cùng mức giá hấp dẫn mang đến thêm lựa chọn cho bữa ăn hằng ngày của mọi nhà.

Không dừng lại ở hoạt động mua sắm thuần túy, không gian sự kiện được thiết kế tỉ mỉ, tái hiện trọn vẹn nét văn hóa núi rừng Tây Bắc. Khách hàng khi ghé thăm không chỉ đi chợ mua thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả phải chăng mà còn được đắm mình trong bức tranh nông sản đặc sắc và lắng nghe câu chuyện đằng sau mỗi thức quà quê.

Hương vị nông sản Mộc Châu lần đầu hội tụ tại Hinode Mall ảnh 2

Cải mèo Mộc Châu (Ảnh: St)

Việc đưa Lễ hội Nông sản Mộc Châu về Hinode Mall không chỉ đơn thuần là một hoạt động bán lẻ, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối chuỗi cung ứng "từ vùng trồng đến bàn ăn". Sự kiện vừa nâng cao giá trị cho nông sản nội địa, vừa giải quyết bài toán thực phẩm sạch, an toàn cho cư dân đô thị.

Tọa lạc tại khu đô thị Hinode Royal Park (Hoài Đức, Hà Nội), Hinode Mall phát triển mô hình trung tâm thương mại kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí. Trong đó, Siêu thị Hinode Mart tại tầng 1 đóng vai trò là "trạm năng lượng" cung cấp các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống chất lượng cao mỗi ngày. Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định cam kết lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm, đưa Hinode Mall trở thành điểm đến tin cậy, đồng hành cùng mọi gia đình Việt.

#Lễ hội Nông sản Mộc Châu

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