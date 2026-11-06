Xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập: Nơi gần về đích, chỗ mới được 5%

TPO - Sau sắp xếp bộ máy, đến cuối tháng 10 năm nay, cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, khai thác. Trong khi một số địa phương đạt tiến độ trên 90%, thậm chí gần “cán đích”, thì có nơi mới hoàn thành 5%.

Ngày 4/11, Thủ tướng ban hành Công điện 71/CĐ-TTg về tăng cường hiệu quả quản lý, hạch toán, theo dõi tài sản công. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc rà soát, cập nhật hồ sơ, thống nhất số liệu tài sản thực tế với sổ sách kế toán, đồng thời xử lý dứt điểm tài sản hỏng, không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Hơn 10.400 nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, đến ngày 26/10, cả nước có 31.530 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện phải xử lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Trong đó, 21.127 cơ sở đã hoàn thành, đạt gần 67%. Còn 10.403 cơ sở cần tiếp tục xử lý.

Đáng chú ý, tiến độ cao không chỉ xuất hiện ở những địa phương có số lượng tài sản dôi dư ít. Tuyên Quang phải xử lý 1.611 cơ sở nhưng đã hoàn thành 1.581 cơ sở, đạt 98,1%. Bắc Ninh có 1.031 cơ sở, đã xử lý 1.001 cơ sở, đạt 97,1%.

Tỷ lệ hoàn thành giữa các đơn vị có sự chênh lệch đáng kể. Ảnh minh họa.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận kết quả tích cực như: An Giang có 1.192 cơ sở, đã xử lý 993 cơ sở. Hải Phòng có 1.001 cơ sở, đã hoàn thành 892 cơ sở, tương đương 89,1%.

Ở chiều ngược lại, TPHCM mới xử lý 14/279 cơ sở, đạt 5%; Cà Mau đạt 11%, Quảng Trị 11,6%, Đà Nẵng 24%. Đà Nẵng còn tới 965 cơ sở chưa hoàn thành, Gia Lai còn 971 cơ sở...

17 địa phương và 15 cơ quan Trung ương có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn tiến độ chung. Trong đó, tại các địa phương, còn 9.608 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Khối bộ, cơ quan Trung ương có còn 795 cơ sở chưa hoàn thành, thuộc 22 đơn vị.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính - cho biết, cơ quan này đã xây dựng phần mềm theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư. Dữ liệu trên phần mềm sẽ phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp, đánh giá tiến độ thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời là nguồn thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động giám sát

Tiến độ và kết quả sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương cũng như các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sẽ bổ sung cơ chế đặc thù

Bộ Tài chính cho biết đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư. Dự thảo tiếp tục theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cho phép tổ chức phát triển quỹ đất, nếu được Chủ tịch UBND cấp tỉnh đồng ý, được cho thuê nhà, đất dôi dư đã tiếp nhận như tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương trong thời gian chưa thực hiện giao đất, cho thuê đất. Tổ chức này không phải làm thủ tục bổ sung nhiệm vụ quản lý, kinh doanh nhà; thời hạn cho thuê tối đa 5 năm.

Đối với nhà, đất dôi dư do UBND cấp xã tiếp nhận, trường hợp có nhu cầu khai thác ngắn hạn trong thời gian chưa thực hiện giao đất, cho thuê đất, Chủ tịch UBND cấp xã được giao đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế trực thuộc cho thuê nhà, đất theo cơ chế tương tự, không phải làm thủ tục bổ sung nhiệm vụ quản lý, kinh doanh nhà. Thời hạn cho thuê tối đa 5 năm. Nếu trong thời hạn thuê, Nhà nước thực hiện kế hoạch sử dụng đất thì phải chấm dứt hợp đồng trước hạn.

Đề xuất bổ sung một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Dự thảo cũng đề xuất xác định cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đáp ứng tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn là đối tượng ưu tiên thuê nhà. Việc ưu tiên chỉ áp dụng khi cơ sở thuê nhà để sử dụng vào mục đích phù hợp với lĩnh vực, loại hình xã hội hóa; các lĩnh vực gồm giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định về tiền đặt trước khi thuê nhà; trường hợp đối tượng ưu tiên không đáp ứng điều kiện thì phải hoàn trả số tiền thuê nhà đã được miễn, giảm và khoản tiền tương đương tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Đối với nhà, đất dôi dư có công trình viễn thông được lắp đặt trước khi bàn giao, đơn vị tiếp nhận được kế thừa hợp đồng đã ký kết hoặc tiếp tục khai thác theo quy định.