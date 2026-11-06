Lào Cai xuất quân tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Sáng 6/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đoàn có 170 thành viên, trong đó 131 vận động viên, 25 huấn luyện viên, tham gia thi đấu ở 14 môn thể thao.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huấn luyện viên, vận động viên trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và chuẩn bị tham dự Đại hội.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà Hạnh, các vận động viên được lựa chọn tham gia Đại hội là những gương mặt đại diện cho thể thao tỉnh Lào Cai tại ngày hội thể thao lớn của cả nước. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm trước sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm; thi đấu tự tin, trung thực, cao thượng, nỗ lực hết mình để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục bảo đảm các điều kiện phục vụ Đoàn, tạo thuận lợi để vận động viên yên tâm thi đấu.

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai phấn đấu giành từ 3-5 huy chương vàng, 4-6 huy chương bạc và ít nhất 8 huy chương đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội có 170 thành viên, trong đó có 131 vận động viên, 25 huấn luyện viên, tham gia thi đấu ở 14 môn thể thao.

Để thực hiện mục tiêu này, công tác tuyển chọn lực lượng được thực hiện căn cứ vào Điều lệ Đại hội, thành tích thi đấu của VĐV tại các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; kết quả kiểm tra, đánh giá chuyên môn và khả năng tranh chấp huy chương. Tỉnh Lào Cai ưu tiên lựa chọn những VĐV có thành tích cao, phong độ ổn định, tập trung vào các môn, nội dung có thế mạnh, phù hợp với điều kiện và khả năng đầu tư của địa phương.

Cùng với tuyển chọn, công tác tập huấn được xây dựng cụ thể theo từng môn thể thao. Địa điểm tập huấn được lựa chọn tại các trung tâm huấn luyện trong nước hoặc nước ngoài nếu có điều kiện; đội ngũ HLV được bố trí phù hợp nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý thi đấu cho VĐV.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm cùng các huấn luyện viên, vận động viên tại Lễ xuất quân.

Đoàn sẽ tổ chức lực lượng tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Các thành viên được bố trí trang phục thống nhất, bảo đảm đội hình, thời gian tập trung và thực hiện các nội dung theo chương trình.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 12/12 tại TPHCM và một số địa phương đăng cai.