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Thể thao

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TP.HCM xác định ba mục tiêu khi tổ chức môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Trọng Đạt
Dương Triều

TPO - Phát triển golf thành tích cao, đưa môn thể thao này đến gần hơn với công chúng và khai thác tiềm năng du lịch golf là ba mục tiêu TP.HCM hướng tới khi tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

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Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM.

Tại họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố xác định việc tổ chức môn golf trong khuôn khổ Đại hội không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm điều kiện thi đấu. Đây còn là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của golf và đóng góp vào những mục tiêu dài hạn của thể thao Việt Nam.

Mục tiêu đầu tiên là phát triển golf thành tích cao. TP.HCM sẽ phối hợp với Hiệp hội Golf Việt Nam và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam xây dựng lực lượng, góp phần nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia. Theo ông Nghĩa, sự phối hợp giữa các đơn vị là yếu tố quan trọng để tạo nền tảng cho golf Việt Nam phát triển bền vững.

Mục tiêu thứ hai là mở rộng sức lan tỏa của golf trong cộng đồng. Môn thể thao này đôi khi được nhìn nhận là dành cho một bộ phận có điều kiện. TP.HCM mong muốn người dân có thêm cơ hội tiếp cận và theo dõi các cuộc tranh tài. Thành phố cho biết khán giả có thể đến xem trực tiếp với vé miễn phí; các trận đấu và hoạt động của môn golf cũng sẽ được HTV truyền hình trực tiếp.

Công tác phục vụ giải được chuẩn bị theo hướng thuận tiện cho vận động viên, huấn luyện viên, lãnh đội, trọng tài và khán giả. Bên cạnh cơ sở vật chất, di chuyển, ăn ở và lực lượng tình nguyện viên, thành phố triển khai hệ thống quản trị số để cung cấp thông tin cần thiết cho những người tham dự.

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Mục tiêu thứ ba là phát huy tiềm năng của golf trong phát triển du lịch và kinh tế thể thao. Ông Nghĩa cho rằng golf có thể góp phần kiến tạo một hướng phát triển mới cho kinh tế thể thao Việt Nam. Với TP.HCM, việc tổ chức giải đấu là dịp để kết nối thể thao với các hoạt động du lịch và quảng bá địa phương.

“Chúng tôi kỳ vọng golf có thể đóng góp vào sự phát triển của du lịch golf và kinh tế thể thao Việt Nam”, ông Nghĩa nói, đồng thời khẳng định TP.HCM sẽ nỗ lực phối hợp với các đơn vị để tổ chức giải đấu thành công, tạo dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Về việc lựa chọn Củ Chi làm địa điểm tổ chức môn golf, ông Lý Đại Nghĩa cho biết xuất phát từ định hướng phát triển dài hạn của TP.HCM, hướng tới xây dựng hệ sinh thái kinh tế thể thao gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương. Củ Chi vốn được biết đến với hệ thống địa đạo và nhiều di tích lịch sử. Trong giai đoạn mới, thành phố mong muốn khu vực này tiếp tục phát triển các hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch và thể thao.

Theo ông Nghĩa, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 tại Vinpearl Golf Léman phù hợp với định hướng đó. Cùng với sân golf, các dịch vụ và công trình thể thao, du lịch được phát triển trong tương lai có thể góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế thể thao tại Củ Chi. Thành phố hướng tới khai thác tiềm năng địa phương, kết nối thể thao với các sản phẩm văn hóa, du lịch và dịch vụ, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho khu vực.

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#golf TP.HCM #Đại hội Thể thao 2026 #Giải golf quốc gia #Lý Đại Nghĩa #du lịch golf #Củ Chi #VinFast

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