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Madam Pang yêu cầu điều tra và trừng phạt CĐV xúc phạm HLV Park Hang-seo

Đặng Lai

TPO - Đích thân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Madam Pang - vừa can thiệp để đòi lại công bằng cho HLV Park Hang-seo. Bà Pang chỉ đạo quyết liệt làm cho ra nhẽ vụ việc cổ động viên dùng những từ ngữ xúc phạm cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

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Trận hòa 2-2 giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC tại Thai League 2 tối 1/11 đã khép lại trong bầu không khí hỗn loạn bởi một vụ bê bối phân biệt chủng tộc. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một nhóm cổ động viên nước ngoài của đội chủ nhà Pattaya United đã liên tục hướng về phía đội khách với những lời lẽ công kích nặng nề. Tiền đạo John Baggio bị thóa mạ bằng các từ ngữ miệt thị như "con khỉ" và "thằng lùn". HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện người Hàn Quốc cũng bị gọi bằng những từ ngữ thiếu văn hoá.

Trước hành vi khiêu khích quá giới hạn, HLV Park Hang-seo, trợ lý Roh Yeong-su và Baggio đã không giữ được bình tĩnh. Họ phản ứng gay gắt, thậm chí thách thức nhóm khán giả quá khích xuống sân đối chất. Chủ tịch Kanchanaburi, ông Prawat Kitthammakunnit, đã lập tức can thiệp bằng cách xuống sân làm dịu tình hình và yêu cầu toàn bộ đội bóng nhanh chóng rút vào phòng thay đồ. Lực lượng an ninh cũng tiến lên khán đài để yêu cầu nhóm người kiềm chế.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận và nhận được sự vào cuộc quyết liệt từ giới chức bóng đá xứ chùa Vàng. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang, đã trực tiếp chỉ đạo bộ phận điều hành giải đấu khẩn trương thu thập tư liệu, trích xuất camera để xác minh và đưa vụ việc vào quy trình xem xét kỷ luật nghiêm ngặt.

Thầy Park phản ứng khi bị miệt thị

FAT khẳng định kiên quyết không khoan nhượng với bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc nào, dù xảy ra trên sân cỏ hay trên không gian mạng, nhấn mạnh đây là “hành vi làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần thể thao và các giá trị cốt lõi của bóng đá”.

Căn cứ theo quy chế kỷ luật hiện hành của bóng đá Thái Lan, mức phạt dành cho các vi phạm mang tính kỳ thị, phân biệt chủng tộc rất nghiêm khắc. Cá nhân cổ động viên vi phạm có thể bị phạt từ 10.000 đến 30.000 baht (23 triệu đồng); nếu tham gia theo nhóm, mức phạt tăng lên 20.000 đến 40.000 baht. Các hành vi tiếp tay như dùng thiết bị khuếch đại âm thanh hay phát trực tiếp nội dung vi phạm có thể bị phạt tới 50.000 baht (tương đương 38 triệu đồng) - mức phạt tiền cá nhân cao nhất cho hành vi này tại Thai League 1 và 2 (hai hạng đấu cao nhất Thái Lan).

Đặc biệt, CLB chủ nhà Pattaya United khó tránh khỏi trách nhiệm liên đới do không bảo đảm an ninh, an toàn trận đấu. Nếu bị kết luận có vi phạm nghiêm trọng từ khán đài, đội bóng có thể bị phạt hành chính lên tới 100.000 baht, cấm thi đấu trên sân nhà 3 trận. Động thái cứng rắn từ FAT được kỳ vọng sẽ tạo ra răn đe mạnh mẽ, nâng cao tiêu chuẩn văn hóa khán đài và bảo vệ hình ảnh nền bóng đá Thái Lan.

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#Madam Pang #Park Hang-seo #FAT Thái Lan #Pattaya United #phân biệt chủng tộc #CĐV xúc phạm #Thai League 2

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