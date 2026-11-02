CCTV tiếp tục ngừng phát sóng La Liga sau vụ Mbappe ‘vạ miệng’

TPO - Dù Kylian Mbappe, Real Madrid và La Liga đều đã lên tiếng xin lỗi, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vẫn không phát sóng trận đấu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tại vòng 11 La Liga. Có vẻ như hệ quả từ vụ “vạ miệng” của tiền đạo người Pháp còn nhiều diễn biến phức tạp.

Theo hãng tin AFP, trận Real Madrid gặp Racing Santander ở vòng 11 La Liga 2026/27 diễn ra tối 1/11 không xuất hiện trên lịch phát sóng của cả hai kênh thể thao thuộc CCTV, bất chấp những động thái xin lỗi được đưa ra trước đó. Các phóng viên AFP xác nhận không có chương trình truyền hình trực tiếp trận đấu này trên hai kênh nói trên.

Mbappe (phải) và Real Madrid thắng dễ Racing Santander, nhưng vẫn gặp khó trong việc xử lý vụ "vạ miệng" về lãnh tụ Trung Quốc.

Trận đấu cũng không xuất hiện trên Migu, nền tảng phát trực tuyến thuộc China Mobile. Trước đó một ngày, Migu vẫn phát sóng trực tiếp trận Barcelona thắng Alaves 6-1 ở La Liga. Điều này cho thấy việc hạn chế phát sóng không chỉ ảnh hưởng đến các kênh truyền hình truyền thống, mà còn tác động đến những nền tảng phân phối nội dung bóng đá tại Trung Quốc.

Trước đó, China Media Group (CMG), đơn vị quản lý CCTV, tuyên bố đình chỉ phát sóng La Liga sau khi phát ngôn gây tranh cãi của Mbappe về cố lãnh tụ Mao Trạch Đông vấp phải phản ứng dữ dội tại Trung Quốc. Cơ quan này từng khẳng định lời xin lỗi từ cầu thủ người Pháp, Real Madrid và ban tổ chức La Liga là điều kiện tiên quyết để giải quyết vụ việc.

Cả ba bên sau đó đều đã lên tiếng. Mbappe thừa nhận phát ngôn của mình thiếu cân nhắc và hiểu rằng điều đó đã khiến nhiều người tại Trung Quốc cũng như cộng đồng người Trung Quốc trên thế giới bị tổn thương. Real Madrid và La Liga cũng lần lượt bày tỏ sự hối tiếc.

Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ghi nhận lời xin lỗi của tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy phản ứng tích cực từ phía cơ quan ngoại giao chưa đồng nghĩa với việc các hoạt động phát sóng bóng đá Tây Ban Nha được khôi phục.

Website thể thao của CCTV cho biết CMG đã ghi nhận những lời xin lỗi, nhưng chưa công bố thời điểm nối lại các chương trình La Liga. Theo AFP, hiện cũng chưa rõ các cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ bất đồng giữa hai bên đã bắt đầu hay chưa.

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho cho rằng Real Madrid đã hoàn thành phần việc của mình để khép lại tranh cãi. Phát biểu trước trận gặp Racing Santander, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đánh giá Mbappe và đội bóng đã phản ứng có trách nhiệm, đồng thời khẳng định Real Madrid không còn gì để nói thêm về sự việc.

Một cửa hàng bán trang phục thi đấu của Real Madrid tại Bắc Kinh. Thị trường Trung Quốc rất quan trọng với đội bóng này cũng như La Liga.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường truyền hình Trung Quốc cho thấy vấn đề chưa thể kết thúc đơn giản như vậy. Áp lực hiện không chỉ đặt lên Mbappe, người đã chịu những tổn thất về hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích thương mại của Real Madrid và La Liga.

Trung Quốc là thị trường cực kỳ quan trọng đối với La Liga cũng như các giải vô địch bóng đá châu Âu. Việc các trận đấu của Real Madrid tiếp tục vắng bóng trên hệ thống truyền hình nhà nước CCTV có thể gây ra những hệ lụy lớn đối với hoạt động khai thác bản quyền và quảng bá tại quốc gia tỷ dân này.