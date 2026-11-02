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CLB chủ quản bảo vệ HLV Park Hang-seo sau vụ bị CĐV xúc phạm

Đặng Lai

TPO - Sau khi hứng chịu lời lẽ xúc phạm từ CĐV đối thủ, HLV Park Hang-seo đã nhận được sự ủng hộ từ CLB chủ quản. Phía Kanchanaburi FC vừa lên tiếng yêu cầu ban tổ chức làm rõ vụ việc.

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Thầy Park phản ứng khi bị xúc phạm

HLV Park Hang-seo và đội bóng của ông tiếp tục trở thành chủ đề nóng ở giải hạng Nhất Thái Lan. Trong trận hòa Pattaya United vào tối 1/11, Kanchanaburi đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng cả 2 lần đều bị gỡ hòa. Đỉnh điểm là tình huống ở phút 80 khi Somkid Chamnansilp của Pattaya United bị Phakaphon Boonchuay bên phía Kanchanaburi phạm lỗi.

Trọng tài Kriangkrai Thipananjarukorn ngay lập tức cho đội chủ nhà hưởng một quả phạt đền, dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2. Phía Kanchanaburi phản ứng rất quyết liệt về quyết định này. Nó khiến họ đánh rơi chiến thắng, lỡ cơ hội bứt phá ở nhóm đầu.

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan cũng nhận định tình huống Kanchanaburi bị phạt đền là rất có vấn đề. Tờ Siamsport viết: “Hình ảnh quay chậm cho thấy rõ ràng rằng pha phạm lỗi diễn ra ở bên ngoài vòng cấm nhưng trọng tài vẫn thổi penalty. Điều đó đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng về sai sót trọng tài mang tính quyết định, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu”.

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Chủ tịch Prawat Kitchamakulnit của Kanchanaburi châm biếm quyết định của trọng tài

Chủ tịch Prawat Kitchamakulnit của Kanchanaburi đã gửi phản hồi về sai sót của tổ trọng tài. Ông đưa lên mạng xã hội những hình ảnh chụp lại tình huống để tuyên bố rằng pha phạm lỗi thực sự diễn ra bên ngoài vòng cấm. Đi kèm với đó là một lời bình luận đầy mỉa mai: “Xin ngả mũ thán phục trọng tài cùng 'Hiệp hội Hài kịch Thái Lan' nhé”.

Ngoài ra, ông Prawat Kitchamakulnit còn đề cập đến sự việc phân biệt chủng tộc nhắm vào John Baggio cũng như HLV Park Hang-seo. Chủ tịch của Kanchanaburi nhấn mạnh rằng đây là vấn đề nghiêm trọng và cần phải được giải quyết hết sức nghiêm túc.

John Baggio khẳng định trong khoảng 10 năm thi đấu ở Thái Lan, chưa bao giờ anh bị xúc phạm nặng nề đến thế. “Tôi luôn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, nhưng hôm nay, một cá nhân đã ví tôi như một con khỉ", tiền đạo của Kanchanaburi nói. “Tôi chỉ muốn chơi bóng đá, cống hiến hết mình vì đội bóng và tri ân tất cả người hâm mộ. Tôi tự hào về màu da của mình”.

Trong khi đó, phía công ty đại diện của HLV Park Hang-seo cùng CLB chủ quản Kanchanaburi vừa có động thái yêu cầu làm rõ vụ việc. “Chúng tôi đoàn kết chống lại nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử dựa trên màu da, sắc tộc và mọi hình thức bất công. Bởi vì bóng đá là môn thể thao kết nối mọi người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bất kể họ là ai, đến từ đâu hay màu da của họ như thế nào, mọi người đều có giá trị và xứng đáng được tôn trọng như nhau....”, thông điệp từ Kanchanaburi viết.

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#Park Hang-seo #Kanchanaburi #John Baggio #phân biệt chủng tộc #CĐV xúc phạm #giải hạng Nhất Thái Lan

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