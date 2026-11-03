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Nhận định Feyenoord vs Inter Milan, 03h00 ngày 4/11: Chuyến đi gian khó

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Feyenoord vs Inter Milan, League Phase UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Feyenoord có tận dụng được sức nóng tại De Kuip để đòi nợ trước Inter, hay bản lĩnh và kinh nghiệm của đại diện Italia sẽ giúp họ vượt qua chuyến làm khách đầy giông bão?

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Nhận định Feyenoord vs Inter Milan

Đội bóng Hà Lan hiện có một chiến thắng và hai thất bại tại vòng phân hạng. Kết quả chưa thực sự thuyết phục khiến Feyenoord không được phép tiếp tục đánh rơi điểm số. Dù vậy, phong độ gần đây của Feyenoord cũng chưa đạt mức ổn định cao nhất, khi hòa hai trận liên tiếp trước PSV và Fortuna Sittard. Điểm tựa lớn nhất của Feyenoord nằm ở sân De Kuip. Đội chủ nhà vẫn chưa phải nhận thất bại tại đây trên mọi đấu trường mùa này.

Ở phía đối diện, Inter đến Hà Lan trong bối cảnh vừa nhận thất bại 1-3 trước AC Milan. Tại Champions League, hành trình của Inter cũng không hề bằng phẳng. Họ lần lượt thất bại trước Real Madrid và Club Brugge, trước khi tìm được chiến thắng trước Shakhtar Donetsk. Vấn đề đáng lo ngại nhất của Inter là sự thiếu ổn định trong khâu phòng ngự. Đội bóng áo xanh-đen sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm, nhưng những sai sót cá nhân đã khiến họ phải trả giá. Trước một Feyenoord thường chơi rất quyết liệt trên sân nhà, hàng thủ Inter sẽ cần duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Khó khăn càng lớn hơn khi đội khách không có được lực lượng mạnh nhất. Lautaro Martinez là tổn thất đáng kể trên hàng công, trong khi Pavard và Luis Henrique vắng mặt vì chấn thương. Bastoni phải nhận án treo giò, khiến HLV Chivu cần tính toán lại cách bố trí hàng phòng ngự. Trong hoàn cảnh đó, Marcus Thuram nhiều khả năng sẽ trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Inter ở tuyến trên. Tiền đạo người Pháp có tốc độ, sức mạnh và khả năng hoạt động rộng, đủ sức gây khó khăn cho hàng thủ Feyenoord.

Ở khu vực giữa sân, Calhanoglu và Barella vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ. Inter cần kiểm soát bóng tốt hơn, hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm và tránh để Feyenoord tạo ra các tình huống phản công nguy hiểm. Xét về chất lượng đội hình, Inter vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, những vấn đề về lực lượng cùng phong độ thiếu thuyết phục gần đây khiến đội bóng Italia khó có thể áp đảo đối thủ.

Feyenoord lại có cơ sở để tự tin khi được thi đấu trên sân nhà. Thống kê tại De Kuip cho thấy đại diện Hà Lan thường chơi rất khó chịu trước các đội bóng Italia. Trong 8 lần gần nhất tiếp đón những CLB đến từ Serie A tại các cúp châu Âu, Feyenoord thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Đây là con số đủ để khiến Inter phải thận trọng.

Dẫu vậy, đội khách cũng có những cơ sở riêng để hy vọng. Inter từng đánh bại Feyenoord ở cả hai lượt trận vòng 1/8 Champions League mùa giải 2024/25. Xét trên bình diện lịch sử các giải đấu châu Âu, Nerazzurri cũng đang có thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Tuy nhiên, đội hình và phong độ hiện tại đã có nhiều thay đổi, vì thế những kết quả trong quá khứ không thể đảm bảo một chuyến làm khách dễ dàng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Feyenoord vs Inter Milan

Phong độ của Feyenoord.
Phong độ của Feyenoord.
Phong độ của Inter Milan.
Phong độ của Inter Milan.
Thành tích đối đầu giữa Feyenoord và Inter Milan.
Thành tích đối đầu giữa Feyenoord và Inter Milan.

Thông tin lực lượng Feyenoord vs Inter Milan

Feyenoord thiếu Nieuwkoop, Jordan Bos và Thomas Beelen vì chấn thương. St. Juste bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Bên phía Inter Milan, Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Luis Henrique, John Stones và Curtis Jones nằm trong danh sách chấn thương. Alessandro Bastoni bị treo giò.

Đội hình dự kiến Feyenoord vs Inter Milan

Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Marmol, Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Inter Milan: Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

Dự đoán tỷ số Feyenoord vs Inter Milan 2-2

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