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Thể thao

Messi và Ronaldo góp mặt trong đề cử đội hình tiêu biểu

Kiều Khanh

TPO - FIFPRO vừa công bố danh sách rút gọn gồm 26 cầu thủ cạnh tranh suất góp mặt trong đội hình tiêu biểu nam thế giới năm 2026. Đáng chú ý, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn xuất hiện bên cạnh hàng loạt ngôi sao hàng đầu, trong đó có tài năng trẻ Lamine Yamal.

Theo công bố mới nhất, cuộc bình chọn FIFPRO Men's World XI 2026 đã bước vào giai đoạn quan trọng với 26 cái tên cuối cùng được lựa chọn. Đây là danh hiệu đặc biệt của bóng đá thế giới bởi kết quả không đến từ hội đồng chuyên môn hay giới truyền thông, mà được quyết định thông qua lá phiếu của chính các cầu thủ chuyên nghiệp. Tổng cộng có 19.806 cầu thủ tham gia bình chọn trong năm nay.

26 cầu thủ góp mặt trong danh sách đề cử đội hình tiêu biểu 2026.
26 cầu thủ góp mặt trong danh sách đề cử đội hình tiêu biểu 2026.

Dù đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp, hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn vào danh sách rút gọn. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng và những đóng góp của họ vẫn chưa hề bị lãng quên. Bên cạnh hai huyền thoại, danh sách năm nay còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của bóng đá đương đại. Chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng 2026 Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham và Lamine Yamal đều góp mặt.

Ở khu vực giữa sân, cuộc cạnh tranh cũng rất đáng chú ý với sự hiện diện của Rodri, Pedri, Declan Rice, Bruno Fernandes và Vitinha. Đây đều là những tiền vệ sở hữu tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của đội bóng chủ quản, với những thế mạnh riêng về khả năng kiểm soát, sáng tạo và tổ chức trận đấu.

Trong khi đó, vị trí thủ môn có ba ứng viên gồm Thibaut Courtois, Emiliano Martinez và David Raya. Đây là những người đã tạo được dấu ấn đáng kể trong màu áo CLB cũng như đội tuyển quốc gia.

Hàng phòng ngự cũng không thiếu những tên tuổi chất lượng. Arsenal đóng góp hai trung vệ Gabriel Magalhaes và William Saliba. Các hậu vệ còn lại góp mặt trong danh sách là Marc Cucurella, Dayot Upamecano, Virgil van Dijk, Pau Cubarsi, Achraf Hakimi và Nuno Mendes.

Thủ môn, ba hậu vệ, ba tiền vệ và ba tiền đạo nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được chọn vào đội hình tiêu biểu thế giới. Vị trí cuối cùng trong đội hình này sẽ thuộc về cầu thủ (không phải thủ môn) có số phiếu bầu cao kế tiếp. FIFPRO sẽ công bố đội hình tiêu biểu của năm 2026 vào thứ hai, ngày 9/11, trên các nền tảng kỹ thuật số của tổ chức này.

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#FIFPRO #Messi #Ronaldo #Đề cử #Messi và Ronaldo

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