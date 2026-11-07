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Xã hội

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Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển

Ngô Tùng - Huế Xuân

TPO - Sáng 7/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Đại hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chúc mừng Đại hội.

Cùng dự Đại hội có: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TPHCM và một số địa phương...

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến sâu sắc về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phương thức quản lý, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả, Giáo hội xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, lấy hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động; kỷ cương để thống nhất, đổi mới để phát triển, hiệu lực để thực thi, hiệu quả để phụng sự.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Nhưng với ý chí, nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo đã chung sức, đồng lòng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, GHPGVN đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi trong nhiệm kỳ qua, GHPGVN có nhiều nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhanh chóng, linh hoạt, sáng tạo ổn định tổ chức Giáo hội phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, Giáo hội cùng tăng ni đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của GHPGVN và tăng ni, Phật tử cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của GHPGVN trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao GHPGVN đã lựa chọn chủ đề của Đại hội là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận đường hướng đề ra phù hợp với xu thế phát triển thế giới, khu vực và tình hình của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

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Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Phong Nguyễn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu của nhiệm kỳ mới; xây dựng tổ chức GHPGVN trang nghiêm, vững mạnh, phát triển.

Cùng với đó, GHPGVN tiếp tục tập hợp, đoàn kết tăng ni, Phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; góp phần tích cực vào đoàn kết, hòa hợp dân tộc và thiết thực bảo vệ hòa bình thế giới.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước, sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

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#Đại hội đại biểu #Phật giáo toàn quốc #lần thứ X #chư tôn giáo phẩm #Hội đồng Chứng minh #suy tôn Hội đồng Chứng minh #nhiệm kỳ 2026-2031 #đạo pháp #dân tộc #lãnh đạo Đảng

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